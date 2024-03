"Certains ont vraiment gâché ma vie" : Margaux, 20 ans et harcelée sur TikTok pour sa paralysie faciale, milite contre le harcèlement

La vidéo d'une jeune Amiénoise, Margaux Bordier, sur TikTok, a suscité une vague d'émotion et de soutien. Dans cette vidéo, Margaux, 20 ans, dévoile son expérience de harcèlement depuis son enfance, marquée par une paralysie faciale de naissance. Avec près de 17 000 commentaires et 123 000 likes, son témoignage a suscité l’émoi sur le réseau social.

"J’ai besoin de votre aide. Je m’appelle Margaux, et je suis harcelée depuis peut-être la maternelle. J’ai une paralysie faciale de naissance due à une erreur médicale. J’ai eu énormément de rendez-vous médicaux, j’ai été nourrie par sonde. Donc, vous vous doutez que la vie n’a pas toujours été toute rose pour moi." C’est ainsi que commence la vidéo postée sur TikTok de Margaux Bordier, une Amiénoise de 20 ans.

Margaux, à travers sa vidéo, expose son vécu. Elle évoque les racines de son engagement sur TikTok, initialement pour sensibiliser au harcèlement, puis progressivement pour revendiquer sa place sur les réseaux sociaux. "Je veux que mon TikTok soit un message à faire passer à toutes les personnes harcelées, j’aimerais qu’on bouge pour ces personnes", insiste-t-elle.

Les ravages du harcèlement

Les mots blessants, les commentaires malveillants, Margaux les a endurés au fil des années, depuis la maternelle. Des commentaires, qu’elle retrouve désormais en ligne. "Hier, j'étais en live et des centaines de personnes s’en sont prises à moi. C’est du harcèlement banalisé."

On m’a dit : t’es trisomique, t’es déformée, t’es brûlée, t’as été bercée trop près du mur, t’as pas vu le train, t’as été frappée par un bus. Margaux Bordier

Ces attaques répétées, ces humiliations, ont laissé des cicatrices profondes. "Certains ne le savent pas, mais ils ont vraiment gâché ma vie, gâché mon adolescence, mon enfance. Résultat : maintenant, j'ai une phobie scolaire, une phobie sociale, j’ai peur de sortir, j’ai peur de m’affirmer, peur d’être moi-même, peur qu’on voit ma tête", confie la jeune femme, contrainte à arrêter le brevet d’études professionnelles (BEP) qu’elle suivait à cause du harcèlement qu’elle a subi de la part de ses camarades.

La jeune femme parle régulièrement, sur son compte TikTok du harcèlement qu'elle subit. • © Tiktok Margaux Bordier

Un combat pour la reconnaissance

Malgré les épreuves, Margaux refuse de se taire. "Ce n’est pas à nous de se cacher. Je veux être Margaux pour ce que je suis, pas pour la paralysie faciale", insiste-t-elle.

"Je ne savais pas du tout que ma vidéo allait prendre de l’ampleur. J’avais seulement 500 abonnés. Je suis passée de la fille totalement invisible à la fille soutenue par des milliers de personnes", souligne Margaux. Aujourd'hui, sa vidéo devenue virale a été vue plus de 710 000 fois, recueilli presque 17 000 commentaires et 123 000 "j'aime."

Une visibilité qui lui apporte non seulement un soutien massif, mais aussi un regain d'espoir.

Ça me fait plaisir de voir tous les commentaires bienveillants, ça redonne un peu d’espoir. Margaux Bordier

Un message qui a touché les internautes, et trouvé de la résonance pour d’autres personnes qui ont souffert, comme elle, de harcèlement "si mon discours peut t’aider, je suis vraiment contente," confie-t-elle, consciente de l'impact de sa parole.

Margaux souligne l'importance de son message pour les personnes en situation de handicap et les victimes de harcèlement. "Une dizaine de personnes en situation de handicap, pas grand-chose, mais pour moi énorme. Des gens qui me disent qu’ils sont harcelés aussi", témoigne-t-elle, soulignant ainsi la force de la solidarité et du partage d'expériences dans la lutte contre le harcèlement.

Malgré les épreuves, Margaux veut aller de l’avant. Non rémunérée par TikTok, elle envisage une nouvelle voie professionnelle, celle d'être maître de cérémonie ou conseillère funéraire, avec pour mot d'ordre : aider les autres.