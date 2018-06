Somme : Laurent Somon reporte la fermeture des trois collèges

Moratoire pour le plan pluriannuel

Laurent Somon sur Yotube

Il y a quelques jours Laurent Somon, président du conseil départemental de la Somme avait annoncé la fermeture de trois collèges dans la Somme à partir de la rentrée 2019. Il s'agit des collèges de Guy Mareschal à Amiens en 2019, de Feuquières-en-Vimeu en 2020 et de Domart-en-Ponthieu en 2023. Une décision qui a suscité de vives réactions de la part des enseignants et des parents d'élèves qui ont d'ailleurs interpellé le Président de la République. Le département avait justifié ces futurs fermetures par le fait que ces établissements ne sont pas assez remplis, l'idée est donc de les fusionner pour éviter les places vacantes et favoriser la mixité sociale. Mais coup de théâtre ce mercredi 20 juin. Dans une vidéo YouTube Laurent Somon fait marche arrière et annonce le report de ces fermetures de collèges dans la Somme.Il dit dans cette vidéo avoir beaucoup écouté et consulté, « ne souhaitant pas opérer en pleine inflammation, j'ai décidé de reporter la fermeture de ces trois collèges dans la Somme ». Il propose la création d'une commission composée des différentes parties (le conseil départemental, l'Inspection d'Académie, les représentants des parents d'élèves, les chefs d'établissements, les enseignants, les réprésentants des agents des collèges, les élus locaux), pour étudier la sectorisation dans le département dans un esprit qu'il espère « constructif et sur la base d'un diagnostic partagé ».« Le plan pluriannuel d’investissement 2008-2014 (dans les collèges de la Somme) jugé irréaliste par la Chambre régionale des comptes, révisé en 2015, subira un moratoire jusqu’aux conclusions de la commission.»Cette commission sera présidée et co-présidée par un élu de la majorité et un élu de l'opposition. Laurent Somon dénonce en outre « un climat de violences verbales et parfois physiques à l'encontre d'élus ». Il espère que ces nouvelles mesures vont favoriser un climat d'apaisement et rassurer les familles.

Invité dans le 19/20 Philippe Casier conseiller départemental DVG de la Somme et président du groupe générations se dit surpris et satisfait par ce report.