Une cagnotte en ligne rassemble 3 000 € en 2 heures pour venir en aide à Mickaël, atteint du cancer et contraint de faire la manche

À Amiens, une étudiante en médecine a réussi en quelques heures à monter une cagnotte, à réunir une chaîne de solidarité et à obtenir 3 000 € pour venir en aide à Mickaël, atteint du cancer et contraint de faire la manche pour vivre.

C’est une belle histoire mêlant solidarité et amitié. Tout débute le vendredi 26 août, sur le parking du Carrefour d’Amiens Nord. Marion est interne en médecine. Alors qu’elle sort des courses et s’installe dans sa voiture, un homme frappe au carreau, quémandant quelques pièces. "Je n'avais rien, je lui fais signe que je suis désolée. Il s’éloigne et revient", relate la jeune femme de 26 ans, sur les réseaux sociaux.

Il a vu mon caducée sur mon pare-brise, il me fait une révérence en abaissant sa casquette. Puis abaisse légèrement son tee-shirt. Un port à cath (NDLR : un petit boîtier sous la peau utilisé pour administrer la chimiothérapie ou des transfusions) fraîchement posé. Marion, créatrice de la cagnotte

L’étudiante abaisse sa vitre et discute avec l’homme. Il s’appelle Mickaël, il a 41 ans et est malade du cancer. "Il était marbrier décorateur. Il avait un travail et il a tout perdu", nous raconte Marion au téléphone, "il est obligé de faire la manche pour survivre".



Cette rencontre a bouleversé Marion. • © Capture écran Twitter

"Il était super gentil, je le sentais sincère dans son histoire. […] Il m’a vraiment touchée, je suis rentrée chez moi, j’avais la boule au ventre", poursuit-elle. Elle lui promet alors de rester en contact.



Une cagnotte en ligne pour lui venir en aide

Dans la soirée, la jeune femme relate cette rencontre dans un long récit partagé sur les réseaux sociaux. Elle crée une cagnotte pour venir en aide à Mickaël et espère que ses quelque 6 000 abonnés pourront partager et/ou donner un petit quelque chose. "Avec mon nombre d’abonnés, je me suis dit que ça allait marcher un peu. Je pensais qu’on obtiendrait comme 200 € d’ici lundi", raconte Marion.

C’est alors qu’en seulement 2 heures, la cagnotte atteint les 3 000 €. Bien au-delà de toutes leurs espérances. "En 2 minutes, il y avait déjà 70 € ! Mickaël a cru à une blague ! C’était assez fou".

Mickaël et Marion ont clôturé la cagnotte après 2 heures. • © Capture écran Twitter

Des messages par centaines

Forcément, une telle histoire a provoqué énormément de réactions. La majorité des messages reçus par Marion sont bienveillants, mais d'autres, très virulents, flirtent parfois avec le cyberharcèlement. "J’étais submergée par les notifications", confie-t-elle. "Je reçois des messages très méchants, des menaces, des vidéos d'insultes".

"Ce n’était pas intéressé, malgré ce que les personnes peuvent dire sur les réseaux. Je n’attends rien en retour", assure l’étudiante, très affectée par cette haine inexpliquée. Elle a désormais bloqué son compte.

Cependant, Marion essaye de ne retenir que le positif : "Je gagne surtout une très belle amitié avec Mickaël".

Plusieurs personnes se sont reconnues dans cette histoire où du jour au lendemain tout bascule. J’ai reçu pleins de messages de soutien pour lui et ça fait chaud au cœur. Marion, créatrice de la cagnotte

"On a tendance de plus en plus à perdre espoir en l’Humain et là, je me suis dit que les gens étaient encore sensibles à la vie de l’autre", conclut Marion, ne manquant pas de remercier toutes les personnes ayant donné, ou partagé sa cagnotte.