Le corps d'un enfant de 6 ans et demi découvert à Friville-Escarbotin, celui de son père retrouvé à Yzengremer

C'est dans cet hôtel de Friville-Escarbotin dans la Somme que le corps de l'enfant a été retrouvé. / © FTV/PG.Creignou

C'est peu après 8h ce dimanche matin que les pompiers de la Somme sont appelés. Un corps a été découvert dans un chemin à la sortie de la commune d'Yzengremer dans la Somme. La victime, un homme, s'est pendue à un poteau électrique avec la sangle d'un siège auto pour enfant. Sa voiture est retrouvée au pied du pylône ainsi que le siège-auto.L'homme, âgé de 37 ans, était activement recherché depuis samedi soir. Domicilié à Belleville près de Nancy en Lorraine, à plus de 400 km d'Yzengremer, il a quitté son domicile le même jour en voiture avec son fils de 6 ans et demi. Il était divorcé de la mère de l'enfant. Celle-ci, ne voyant pas son petit garçon rentrer samedi en fin de journée, fait part de son inquiètude aux gendarmes. Des messages évoquant l'intention du père d'en finir avec sa vie et celle de son fils renforcent les craintes.Les recherches permettent de déterminer que dans la nuit de samedi à dimanche, son téléphone a borné au Tréport puis aux alentours de Fressenneville. On perd sa trace en fin de soirée. Les recherches sont interrompues à 2 h du matin pour reprendre dimanche à 8h.Son corps est découvert à Yzengremer. Mais l'enfant est introuvable. Une lettre est découverte dans le véhicule.La zone est survolée par un hélicoptère tandis que la brigade cynophile est mobilisée pour retrouver le garçon. Les gendarmes font du porte-à-porte dans les communes voisines d'Yzengremer. Et c'est à Friville-Escarbotin que le gardien d'un hôtel reconnait l'enfant sur la photo que lui présentent les enquêteurs : le père et son fils ont séjourné dans l'établissement.Et c'est dans la chambre que les enquêteurs découvrent à 10h45 ce dimanche le corps de l’enfant. Aucune trace de coup n'a été constatée sur la petite victime qui serait décédée vers 23h la veille. Des somnifères, de l'alcool et deux bonbonnes d’hélium, dont l'une reliée à un masque de plongée, ont été retrouvés dans la pièce ainsi qu'une deuxième lettre.Selon le procureur de la république d'Amiens, il ne fait aucun doute que le père, séparé de la mère de l'enfant, soit l'auteur du meurtre de son fils. Une enquête pour assassinat a été ouverte.En Lorraine, la mère et la grand-mère du petit garçon ont été hospitalisées en état de cjoc après que le maire de Belleville leur a appris le drame. Un drame que rien ne laissait apparemment présager.