L'eau potable impropre à la consommation dans plusieurs communes de la Somme

Suite à un prélèvement réalisé par l'Agence régionale de santé à Vauchelles-les-Domart dans la Somme, les résultats bactériologiques se sont révélés mauvais.



Une interdiction de consommer l'eau potable a été décidée pour les habitants des communes de Brucamps, Domart-en-Ponthieu, Franqueville, Mouflers, Surcamps et Vauchelles-les-Domart.



Seule de l'eau en bouteille peut être utilisée pour la boisson, le lavage des dents, la préparation des aliments et le lavage des légumes crus. Et ce jusqu'à ce que de nouvelles analyses montrent un retour à la normale.



Une distribution de bouteilles d’eau va être effectuée rapidement à l’attention des habitants des communes concernées.