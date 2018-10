Spycker : il roule à 174 km/h pour ne pas “manger son Mc Do froid”

Samedi dernier, le chauffeur d'unes'est arrêté au drive d'un fast-food bien connu. Et comme il sait que c'est moins bon froid, il a appuyé sur le champignon.Résultat : il a été contrôlé sur la D131 au niveau de la commune de Spycker (près de Dunkerque dans le Nord) à 174 km/h (vitesse retenue de 164 km/h). Soit 84km/h au-dessus de la vitesse légale (80km/h)."Le conducteur a révélé avoir volontairement dépassé la limitation de vitesse pour déguster son McDo chaud", a expliqué la gendarmerie du Nord Les dépistages du taux d'alcoolémie et de stupéfiants sont négatifs. Le conducteur a vu son permis suspendu et son véhicule a été placé en fourrière pour une durée de 7 jours.