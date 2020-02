26 tonnes de fûts de bière renversés sur l'A84 : l'autoroute est fermée entre Caen et Rennes

Depuis 8H35 ce mardi 18 février 2020, un poids lourd transportant de la bière est couché sur le côté droit entre Caen et Rennes, sur l'A84.

Lorsque les pompiers sont arrivés sur place, un homme de 26 ans était sorti de la cabine. Il s'agit du conducteur du camion. Blessé léger, il a été transporté au centre d'hospitalier d'Avranches.

Des fûts de bière sur la route : déviation en cours

Dans l'accident, la cargaison est tombée sur la chaussée: 26 tonnes de fûts de bière de 5L se sont dispersés sur 100m environ.

Des équipes sont sur place pour dégager la chaussée.



Une déviation est en cours à partir de l'échangeur 38 (Villedieu Nord), dans le sens Caen-Rennes. L'accident s'est produit sur la commune de Braffais (secteur entre Villedieu-les-Poêles et Avranches).



Bison fûté alerte les automobilistes : "les usagers sont déviés par la RD999 et la RD975 vers Avranches et l'échangeur n°36 « Le Parc » où ils peuvent reprendre l’A84 vers Rennes. Un bouchon est en cours de formation dans le sens Caen vers Rennes. Aucun problème de circulation dans le sens Rennes vers Caen."





Il faut s'attendre à une circulation difficile sur l'A84, dans le sens de la Normandie, vers la Bretagne jusqu'à 14H, ce 18 février, le temps de récupérer les éléments dispersés sur la chaussée et de relever le camion.