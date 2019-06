L'appel à l'aide d'une famille du Calvados pour Matthieu et Thaïs, deux enfants polyhandicapés

Un véhicule adapté pour améliorer leurs déplacements

© France 3 Normandie

45 000 euros à trouver : l'appel aux dons est lancé

sont frère et soeur et, une maladie génétique évolutive caractérisée par des anomalies sur la structure du squelette, une atteinte cognitive, une maladie cardiaque, des troubles respiratoires, une hépatosplénomégalie, une dysmorphie faciale et une diminution de l'espérance de vie.se battent pour améliorer le quotidien de leurs enfants. Ils"Nos véhicules n’étant pas adaptés au transport de personnes à mobilité réduite, nous sommes contraints d’en trouver un rapidement. L'idéal serait avant la fin de l'année 2019 : en effet, non seulementqui lui restait, mais sa soeur Thaïs va devoir subir la même opération en janvier 2020 et nous devons absolument trouver une solution pour leurs déplacements", expliquent leurs parents David et Marie-Antoinette Colibert.Outre l'achat d'un véhicule neuf (dont le coût est estimé à 35 000 euros), il faut acquérir une rampe et un système de fixation intérieure pour un fauteuil roulant.Les parents de Matthieu et Thaïs espèrent que leur appel aux dons sur la plateforme de financement participatif gofundme sera entendu. 2 144 euros sont inscrits au compteur, après 5 jours de campagne. L'idéal serait que le véhicule puisse être acquis avant la fin de l'année. Comme un beau cadeau de Noël.Sont interviewés :- David et Marie-Antoinette Colibert