Après 4 mois de fermeture, plongez dans la visite virtuelle du Musée des Beaux-Arts de Caen comme dans un jeux vidéo

C'est une véritable offre gratuite qui nous ouvre vers un peu de culture alors que nos musées sont fermés, sans perspective immédiate de réouverture.

Certes ça ne remplacera jamais, les minutes passées dans une salle, assis devant un tableau. Mais on ne peut pas dire non plus que ça laisse de marbre.

Quand on circule à l'aide de son doigt ou sa souris dans les couloirs du Musée des Beaux-Arts, l'émotion monte. Un détail peut attirer notre oeil et nous donner envie de nous arrêter.

On ne peut pas rendre la visite aussi réelle que possible sinon les gens ne viendraient plus au musée mais on permet de découvrir les salles et les collections. C'est un avant goût, quelque chose qui donne envie. On a compris dès le premier confinement, l'engouement pour ce genre d'offres quand on l'a proposé pour une exposition annuler à cause de la situation, au printemps dernier. Anne Bernardo, Programmation culturelle et Communication Mba de Caen

C'est ludique et aussi simple qu'un jeux vidéo. On y retrouve les explications et l'ambiance du musée. La réalité virtuelle, prend tout son sens. Même si au sein du musée, on rappelle que ça n'est qu'un aperçu.

"Elle n’est pas l’exacte image de l’accrochage car il reste en mouvement. En ce moment, par exemple, nous accrochons les collections contemporaines dans les salles XXIe siècle en rez-de-jardin. A la réouverture du musée, vous découvrirez aussi des nouveautés dans les salles anciennes et modernes", explique Anne Bernardo.

Parfois des focus, sur des expositions sont proposés. Ici c'est un peu de couleur dans cette époque morose. "Besoin d'expo, envie de couleurs ? Naviguez dans les salles et découvrez la visite virtuelle de l'Exposition Gérard Fromanger", précice le Mba de Caen, dans son post Facebook.

Seul réél bémol: il n'est pas franchement facile de retrouver ce lien vers la visite virtuelle sur la homepage du Musée des Beaux-Arts de Caen. Il faut chercher un peu, "Tout cela nous coûterait trop cher s'il fallait demander autant au développeur", nous répond en retour le Mba. Mais n'hésiter pas à chercher dans les menus collection/découvrir, ou sur les liens que nous vous proposons dans cet article.