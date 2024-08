Jambes retrouvées le long d'un canal près de Caen : ce que l'on sait

Deux jambes humaines ont été retrouvées le long d'un canal à Blainville-sur-Orne, près de Caen, à un jour d'intervalle, entre le 28 et le 29 juillet 2024. La victime reste inconnue et aucun signalement de disparition ne correspond. Un large dispositif de recherche a été déployé pour retrouver le reste du corps, sans succès à ce stade.

Les enquêteurs de la gendarmerie sont occupés par une mystérieuse découverte, près de Caen. Deux jambes humaines ont été retrouvées à un jour d'intervalle à Blainville-sur-Orne (Calvados), entre le 28 et le 29 juillet, informe la gendarmerie. L'une a été découverte aux abords d'un canal et l'autre, plongée à l'intérieur. L'identité de la victime n'est pas connue à ce stade. France 3 Normandie fait le point sur l'enquête.

C'est un pêcheur qui a fait la première découverte, dimanche 28 juillet, en parcourant les abords du canal de Caen à la mer, qui relie la ville au port d'Ouistreham sur 14 kilomètres. Cette première jambe, trouvée au bord du canal à Blainville-sur-Orne, près du chemin de halage, se situait à proximité de l'usine Renault Trucks.

Deux jambes sur le canal

Alertés vers 21h, les services de la gendarmerie de Caen se rendent sur place pour entamer les investigations et chercher le reste du corps, en vain. Ils poursuivent leurs recherches, accompagnés par la brigade nautique d'Ouistreham, le lundi 29 juillet, tandis que le parquet ouvre une information judiciaire. La zone de recherche s'étend alors sur 6 kilomètres, du Pont Pégasus, à Bénouville, à celui de Colombelles, à Hérouville-Saint-Clair.

Le même jour, un autre pêcheur découvre une seconde jambe, cette fois-ci plongée dans le canal et "emballée dans du plastique", toujours au niveau de la commune de Blainville, affirme une source proche de l'enquête.

Le mardi 30 juillet, la zone de recherche est élargie jusqu'à la mer et un large dispositif est mis en place sur les deux rives du canal, pendant qu'un bateau et des plongeurs des sections subaquatiques de Rouen et Tours parcourent le cours d'eau. Un hélicoptère de la section aérienne d'Amiens tourne aussi dans les airs. Au total, près de 200 gendarmes se relaient durant trois jours. Des vêtements sont ramassés pour être analysés, mais la dépouille reste introuvable.

La victime reste inconnue

Pour l'heure, "nous ne possédons aucune information sur l'âge, le sexe et la provenance de cette personne", indique le procureur de Caen, Joël Garrigue, le 3 août. "Aucune hypothèse n'est exclue ou privilégiée à ce stade", précise ce dernier. Aucune disparition n'a été signalée récemment, correspondant à la victime.

Les deux jambes ont été envoyées à l'Institut de recherche criminelle de la gendarmerie nationale (IRCGN), en région parisienne, pour être analysées, ce qui pourrait aider les enquêteurs à identifier la victime. "Nous n’avons pas encore reçu les résultats. Cela peut prendre quelques jours car devant un cas comme celui-là, plusieurs départements travaillent ensemble", ont indiqué les enquêteurs à Ouest-France, vendredi 2 août.

Les recherches de plongeurs pourraient reprendre en ce début de semaine dans le canal. Contacté par France 3, le parquet de Caen n'a pas confirmé cette information pour le moment.