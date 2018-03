La peinture “anti-pipi” bientôt testée à la sortie des bars de Caen

Une peinture et une vidéo à la clé !​

La ville de Caen s'apprête àet ses rues. Son ennemi :. D'ici juin 2018, la ville va utiliser une arme fatale pour contrer les soulagements intempestifs de vessies : une. Un dispositif lancé à Bordeaux à l'été 2016, Hambourg ou encore San Francisco en 2015.Une peinture hydrofuge va être disposée sur certains murs de l'espace public caennais couverts par la videoprotection... pour en. De quoi s'amuser d'ici quelques mois avec les déboires des indélicats, lorsque le liquide reviendra directement sur leurs chaussures, voire leurs genoux... c'est justement de cette façon queextérieures.L'objectif est aussi de faire la démonstration des qualités et des limites de ce produit pour que les professionnels et les riverains puissent juger de visu de son efficacité et aussi de l'opportunité pour eux d'acquérir ou non le dit-produit. Parce que la ville effectuera son test sur 40m2 de mur mais n'entend pas généraliser son utilisation. Le dispositif est coûteux (58 euros du m2), peut blanchir le support et surtout il risque de reporter le problème vers d'autres zones non-traitées.