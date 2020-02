Coronavirus : les prochains rapatriés de Chine hébergés dans un centre de vacances en Normandie, près de Cabourg

Un domaine de 12 hectares avec maisons, piscines extérieures et intérieures du groupe Pierre et Vacances / © googleearth

Ils arrivent de la zone la plus touchée

LE 9 février dernier, l'autocar transportant 38 ressortissants francais rapatries de Wuhan ( Chine ) en raison de l'epidemie de Coronavirus, de la Base aerienne 125 d'Istres a destination de l'Ecole nationale des Officiers des Sapeurs-pompiers ENSOSP d'Aix en Provence - / © FREDERIC SPEICH/maxppp

Comme pour les trois premiers vols, il ne s'agit que de personnes ne présentant aucun symptôme, il y aura à bord la présence d'une équipe d'assistance médicale (Jérôme salomon, ministère de la Santé)

La préfecture du Calvados, a officialisé ce jeudi 20 février l'accueil, en Normandie, de ressortissants français de retour de Chine. Un rendez-vous a été donné à la presse, à la veille du voyage retour d'une dizaine de français, au "Normandy Garden" de Branville.Le village Vacances "Normandy Garden" de Pierre et Vacances , près de Cabourg, serait donc bien celui choisi pour les héberger pendant leur quarantaine.Quelques dizaines de Français seront rapatriés d'ici vendredi de Chine, venant de la zone la plus touchée par l'épidémie du nouveau coronavirus, pour être mis en quarantaine dans un lieu restant à déterminer, a annoncé mercredi le Directeur général de la santé, Jérôme Salomon.Le Cavados est donc la nouvelle terre d'accueil, après le sud de la France début février., a précisé par ailleurs le ministère des Affaires étrangères dans un communiqué.Ce matériel est destiné, insiste-t-il.Ce quatrième vol de rapatriement devrait rentrer en France vendredi et l'hébergement des rapatriés,, a indiqué le numéro 2 du ministère de la Santé lors d'une conférence de presse.

14 jours confinés

Ces rapatriés seront confinés pendant 14 jours et testés deux fois pour s'assurer qu'ils ne sont pas infectés. L'objectif des autorités sanitaires est de, a précisé le Pr Salomon.Les détails sur le lieu et l'heure d'arrivée de ce vol seront communiqués ce jeudi., c'est-à-dire dans la zone épicentre de l'épidémie, a-t-il dit. L'épicentre de l'épidémie est la province du Hubei et sa capitale Wuhan.Ces derniers étant pris en charge, dès leur arrivée, par les autorités de leur pays détaille le Quai d'Orsay.Le ministère des Affaires étrangères indique encore que le consulat général à Wuhan reste ouvert avecAucun nouveau cas d'infection au coronavirus n'a été découvert sur le territoire français, le bilan restant inchangé avec 12 cas confirmés autotal (quatre hospitalisations sans signes de gravité, sept guéris et un décès).