Un hôtel de Bayeux classé meilleur hôtel de luxe français et dans le top 3 mondial

De l'extérieur le palace est stylé mais rien de ronflant. Son charme vient de l'authenticité qui se dégage du bâtiment, sans dorures. A l'intérieur, en revanche, le client est accueilli sur des sols en marbre, des boiseries et dorures sur les murs sont associés avec les, lustres à pampilles.De quoi plaire a la clientèle britannique et américaine très attachées à Bayeux. Ici peut démarrer un périple en Normandie, a quelques kilomètres d'Arromanches et d'Omaha Beach.Ouvert en 2012 à Bayeux, La Villa Lara sur sa petite place discrète du centre historique, au pied de la cathédrale, n'en finit pas de gravir les échelons du tourisme de Luxe.En 2016, l'établisement décrochait sa 5 ème étoile.

Depuis ce début d'année 2019, le palace est classé par Trip Advisor meilleur hôtel de luxe français : un coup de pouce incroyable pour sa notoriété.

La Villa Lara ***** a été élue numéro 1 dans les 25 meilleurs hôtels de luxe en France dans le cadre des 2019 prix de choix des voyageurs de Tripadvisor, expliquent les propriétaires sur leur page Facebook

Un palmarès exceptionnel qui dope le tourisme normand à quelques mois du 75 ème

Twitter- Les professionnels du toursime du Bessin relaie ce palmarès :

[🥇MÉDAILLE D'OR🥇] #TripAdvisor a élu en ce début d'année 2019 le meilleur #hôtel de luxe #français et il s'agit d'un célèbre établissement Bayeusain ; La Villa Lara ! Et ce n'est pas tout... La Villa Lara se classe en 2e position au niveau #europeen et 3e au #monde. 🔝 pic.twitter.com/m1l0xjm0ax — Bayeux Bessin (@Bayeux_Bessin) 3 février 2019

Une bonne publicité et la récompense d'un travail soigneux pour ses propriétaires :

VIDEO France 3 Normandie - Le reportage en 2015 lors du rachat de l'ancien tribunal de Commerce :

Un 5 étoiles à Bayeux, palace de classe mondiale

Un style et des publications en anglais qui s'adressent à la clientèle étrangère - Facebook de l'hôtel- Ici on présente les futures suites de Luxe qui ouvriront en mai 2019 :

En 2015 l'hôtel rachetait le bâtiment voisin : l'ancien tribunal de commerce de Bayeux. A ce moment là, il abritait les services administratifs de l'hôpital. Le projet prévoyait un resataurant et une extension de la Villa Lara.Un recours juridique a retardé les travaux. Le projet est depuis devenu une création de grandes suites-appartements de Luxe nommée Villa AugustineActuellement fermé jusqu'en mars, pour congés, le palace doit inaugurer en mai son extension prestigieuse, juste avant la fréquentaton exceptionnelle qui s'annonce pour le 75è anniversaire du Débarquement.