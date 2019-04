Neige. Le bocage normand sous un léger manteau blanc ce 3 avril

Juste un blanchiment

Montchauvet ce matin. Les hauteurs du Calvados sous un léger manteau blanc ! 😱 pic.twitter.com/RjsU8XGTL1 — ☀️Météo B-Normandie☀️ (@NormandieMeteo) 3 avril 2019



Forts contrates

Y'a qu'en Normandie où tu peux passer de 21° à de la neige en exactement 3j — Hakuna Matata 🇫🇷 (@Holme14) 3 avril 2019

Il a neigé dans le bocage normand le matin du 3 avril. / © Stéphanie Potay/France 3 Normandie.

Les prochains jours

Le site Météoconsult.fr l'avait prévu : "ciel très nuageux à couvert. Faible chute de neige et de pluie mêlées".La neige est en effet tombée sur le bocage normand (Aunay-sur-Odon, Jurques, Montchauvet...) dans la matinée du 3 avril, provoquant la surprise des habitants.Sur les photos un véritable manteau neigeux semble avoir recouvert le paysage.Jean-Paul Pasquier, de Météo France à Caen, rassure : " Il s'agit plus d'un blanchiment. Ce sont des giboulés qui tombent sur une courte période et peuvent rapidement tapisser le sol."Ce qui étonne le plus, c'est l'écart de température. Le 30 mars, au Mont-Saint-Michel, le thermomètre indiquait 21,4 °C. Ce 3 avril, il fait en moyenne 10°C de moins sur toute la Basse-Normandie."C'est plus le beau temps qui était exceptionnel. Fin mars, il a fait beauet les températures n'ont fait que monter, observe Jean-Paul Pasquier. Les giboulés de neige sont normaux pour la saison."", renchérit Marie-Chantal Demade, sa collègue.Au mois de mars, Caen enregistre 136 h d'ensoleillement, soit 9 % au-dessus des moyennes de saison.Il a déjà fait plus chaud en mars (21,8°C en 2003) mais rarement aussi longtemps.La masse froide présente actuellement en Basse-Normandie favorise la présence de grêle et de grésile dans les jours à venir. Des giboulés sont à prévoir dans la journée du 3 avril et le lendemain matin. Cette nuit, on peut prévoir un fort risque de gelées.À partir de vendredi, le temps se réchauffe. Giboulés et gelées seront donc écartés.