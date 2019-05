Eure : une famille de collectionneurs ouvre un musée du Débarquement de 1944

Des musées, on en voit beaucoup en bordure de mer mais on les voit pas en plein milieu de la campagne comme ça ! Des véhicules ? J'en avais chez le cousin, j'en avais chez le beau-frère, j'en avais dans la famille et c'était tout dispersé. Là, maintenant, on a tout groupé au même endroit : on peut tout voir !

Moi j'ai 74 ans, avant de mourir, je viens faire mon petit tour à tour là-dedans, je suis content…

Un musée de la Libération de 1944 ouvre dans l'Eure

Evoquer le D Day et rendre hommage à ceux qui ont libéré la Normandie, voilà l'un des objectifs dudans l'Eure. Amassés pendant des décennies, restaurées et remises en état, les pièces de la collection familiale sont autant de témoignages historiques de la première mais surtout de la seconde guerre mondiale.Ce musée, qui ne sera ouvert au public que quelques weekends par an, est l'œuvre de toute une famille.Pour, 74 ans, ce musée 1944 est un atout pour le département de l'Eure :Pour le premier weekend d'ouverture, les 18 et 19 mai, d'autres collectionneurs feront le déplacement avec leurs véhicules

⇒ Renseignements et présentation d'autres sites à visiter à Verneuil sur Avre et ses alentours

sur le site de l'office du tourisme