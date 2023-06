PHOTOS. Revivez, en images, le déplacement d'Emmanuel Macron au Mont-Saint-Michel pour le millénaire de l’abbaye

Emmanuel Macron était au Mont-Saint-Michel pour célébrer le millénaire de la fondation de l'abbaye. Barrage du Couesnon, bain de foule, exposition, discours mémoriel... Revivez ce déplacement présidentiel en images.

À la veille d'une nouvelle mobilisation contre la réforme des retraites, Emmanuel Macron était en déplacement au Mont-Saint-Michel, ce lundi 5 juin, symbole selon l'Élysée de "l'esprit français" de "résilience" et de "résistance."

Poursuivant un itinéraire mémoriel entamé le 8 mai par un hommage à Jean Moulin à Lyon, il lancera également mardi les préparatifs du 80e anniversaire du débarquement allié du 6 juin 1944 qui aura lieu en 2024.

Revivez en images le déplacement au Mont-Saint-Michel du Président de la République accompagné de Brigitte Macron :

18h50 :"Là où confondant parfois clarté et simplisme, on voudrait nous faire choisir entre une prétendue identitté française figée et nostalgique, et une modernité qui exigerait l'effacement de pans entiers de notre passé, ce lieu nous ramène à ce qui seulement rend justice à notre peuple, notre histoire", souligne Emmanuel Macron.

18h45 :"Pour transmettre, il faut savoir préserver", précise Emmanuel Macron, rappelant les travaux réalisés jusqu'en 2015 pour désensabler le Mont-Saint-Michel. "Le Mont-Saint Michel est là pour signifier que notre pays a toutes les raisons d'espérer. Trouver l'équilibre entre notre art d'être Français et les contraintes de notre époques", insiste Emmanuel Macron."Nous allons poursuivre notre oeuvre de batisseur. Nous l'avons fait au péril de la mer et en pleine maitrise de la terre, du feu et de l'air. Et nous ferons ainsi face au changement climatique, en affrontant l'épreuve par l'ambition et le travail", ajoute ce dernier.

18h41 : Le Président de la République déclare que : "En 1897, le Mont-Saint-Michel trouva sa flèche au moment où la République trouvait son assise. Comme un signe". "Ce lieu nous rappelle notre Syncrétisme".

18h35 : Revivez le discours d'Emmanuel Macron. "Le Mont-Saint-Michel s’élèva a mesure que la France a grandi", commence Emmanuel Macron

18h10 : Le Mont-Saint-Michel est fermé le temps de la visite présidentielle, pourtant il était initialement annoncé accessible aux visiteurs.

17h49 : Le Président et les élus locaux entrent dans l'abbaye : "Encore quelques escaliers, ça va nous faire du bien" dit Brigitte Macron avec le sourire. Le couple connaît les lieux.

17h39 : Début de l'ascension pour rejoindre l'abbaye. Le président de la République se dirige vers l'abbatiale pour visiter l'exposition La Demeure de l'archange.

L'ascension pour rejoindre l'abbaye. • © Laila Agorram

Direction l'Abbaye à présent. • © Laila Agorram

17h35 : Un bain de foule pour accueillir le Président de la République et son épouse au pied du Mont. Un agriculteur lâche "un petit mot pour le monde agricole ?".

Un bain de foule pour accueillir le Président de la République et son épouse au pied du Mont. • © Laila Agorram

Bain de foule à l'arrivée d'Emmanuel Macron et Brigitte Macron au pied su Mont Saint-Michel. • © LUDOVIC MARIN / POOL / AFP POOL

17h25 : Emmanuel Macron et Brigitte Macron quittent le barrage de Couesnon pour se rendre au Mont-Saint-Michel.

Emmanuel Macron et Brigitte Macron quittent le barrage de Couesnon pour se rendre au Mont Saint-Michel. • © Laila Agorram

17h20 : "Le Mont, c’est l’esprit de résistance et d’élévation, il était important de venir célébrer le millénaire, se réjouir des travaux réalisés. Le Mont, c’est l’esprit de résistance et d’élévation. C’est un lieu inspirant. Cet esprit des bâtisseurs doit nous donner la force d’agir" ,confie le Président de la République aux journalistes sur place.

17h15 : Emmanuel Macron s'exprime sur la nouvelle mobilisation, partout en France, contre la réforme des retraites, qui aura lieu le mardi 6 juin : "Il est normal que les oppositions s’expriment. Mais cela doit se faire dans le calme. Le pays doit maintenant avancer. Je vais recevoir les syndicats d’ici à l’été avec des conclusions robustes d’ici à la fin de l’été. Il ne faut pas s’habituer à la radicalité, à la violence physique et langagière."



Il ajoute : "Je ne lâcherai rien sur le pouvoir d'achat et le reste, comptez sur moi".

"C'est inacceptable", a réagi le président, interrogé sur l'agression de Kenzo, 8 ans, en marge du match Ajaccio-OM. Il a demandé des "sanctions fortes" contre ses agresseurs.

16h52 : Un des enjeux majeurs du barrage est la protection de l'environnement. "Le rétablissement maritime du Mont a permis de regagner 100 hectares qui auraient été pris par la mer, explique Romain Desguee, responsable du Barrage et de l'Hydraulique du Mont-Saint-Michel. On a rendu un espace à la nature et ce barrage laisse passer les poissons migrateurs dont l’anguille."



Pour Emmanuel Macron il est "beau de voir la reconquête du milieu naturel, un très bel exemple d'un projet mené dans la durée".

16h40 : Romain Desguee est chargé d'expliquer l’ouvrage et sa construction à Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron : "Le rétablissement maritime du Mont, c’est 10 ans d’études et un budget global de 220 millions d’euros."

Le barrage du Couesnon. • © DAVID ADEMAS DAVID ADEMAS / MAXPPP MAXPPP

Mis en service en mai 2009, le barrage sur le Couesnon, par sa régulation des eaux, redonne au fleuve suffisamment de force pour chasser les sédiments vers le large, loin du Mont. Il sert à retenir un maximum d'eau de mer à la marée haute, puis à relâcher cette eau quand la marée baisse pour refouler le sable vers le large. Son coût : 34 millions d'euros.

16h30 : Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron sont arrivés. Ils saluent les officiels sur le barrage du Couesnon.

16h15 : De nombreux élus attendent le Président de la République et son épouse : Jean-Yves Le Drian (ancien ministre des Affaires étrangères), Philippe Bas (sénateur de la Manche), Charly Varin (maire de Percy-en-Normandie), Philippe Gosselin (député de la 1re circonscription de la Manche) ou encore David Nicolas (maire d'Avranches).

Les élus attendent Emmanuel Macron et son épouse Brigitte Macron. • © Laila Agorram

Millénaire de la fondation de l'abbaye

Le président de la République a inclus cet arrêt particulier au Mont-Saint-Michel à son déplacement en Normandie pour s’inscrire dans le cadre du millénaire de l’abbaye.

L’église abbatiale du Mont-Saint-Michel a été fondée par Hildebert II en 1023. C’est de ce millénaire dont il s’agit. L'histoire dit que dès l’installation des moines et la construction de l’abbatiale romane commencée selon la tradition en 1023, le Mont devient un lieu de pèlerinage incontournable dans tout l’Occident Chrétien. Ils viennent demander protection et salut de leur âme à Saint Michel.

Les "murailles et l'éternité du Mont" incarnent, tout comme les forces qui débarquèrent le 6 juin 1944 en Normandie, "les notions de résistance et de résilience", souligne un conseiller d'Emmanuel Macron.

La silhouette de l'abbatiale, entre terre et mer, symbolise "tout ce qui fait des Français un peuple de conquérants et de bâtisseurs", relève encore l'Elysée.

Depuis François Mitterrand en 1983, les présidents se pressent dans ce lieu emblématique pour y porter leur message. En 2007, Nicolas Sarkozy avait choisi d'y lancer sa campagne présidentielle.

Un symbole des « combats » écologiques à mener

C'est un lieu qui atteste de "la capacité de notre peuple à faire preuve d'adaptation aux époques" et qui incarne les "combats qu'il faut et qu'il va falloir mener" en matière écologique et de changement climatique.

Le site du Mont Saint-Michel, confronté à des problèmes récurrents d'ensablement, a fait l'objet de gigantesques travaux, achevés en 2015, pour lui permettre de redevenir une île. En 1983 déjà, François Mitterrand était venu y dire que l'homme devait venir au secours de la nature pour réparer ce qu'il avait lui-même contribué à détruire. Depuis les grands travaux, le Mont-Saint-Michel est entouré d'eau entre 50 et 90 fois par an notamment pendant les grandes marées. Cela n'était plus possible depuis 1879.

Visite présidentielle en présence du public

Site le plus fréquenté du pays hors Ile-de-France, le Mont-Saint-Michel a attiré l'an dernier 2,8 millions de visiteurs, dont 1,3 million pour l'abbaye. Ce lundi, il n'est pas fermé aux visiteurs durant la visite présidentielle, mais le préfet de la Manche a instauré un périmètre de protection, avec fouille à l'entrée, pour les commémorations du millénaire.

Le chef de l'Etat a été régulièrement accueilli par des concerts de casseroles lors de ses déplacements après l'adoption de la réforme des retraites, mi-avril. Et cette visite intervient à la veille d'une nouvelle journée de mobilisation mardi, deux jours avant l'examen au Parlement d'une proposition de loi visant à abroger la retraite à 64 ans.

Le D-Day en ligne de mire

Mardi matin, Emmanuel Macron se déplacera à Colleville-Montgomery (Calvados), sur les lieux du débarquement, pour assister non pas aux traditionnelles cérémonies du 6-Juin, prévues à Ver-sur-Mer et présidées par le ministre des Armées Sébastien Lecornu, mais à la commémoration annuelle organisée par l'Ecole de fusiliers marins.

Il remettra avec Léon Gautier, 100 ans, dernier Français vivant à avoir participé au débarquement, les bérets verts aux élèves qui viennent de réussir leur stage commando. Sa présence se veut un hommage aux 177 Français qui débarquèrent le 6 juin 1944, regroupés au sein du Commando Kieffer, au côté des 132.000 alliés.