Record du monde de chaîne de baisers : Saint-Suzanne-sur-Vire n'a pas raflé le titre aux chinois

214 participants à la chaîne de bisous

Plusieurs homologations, plusieurs records En 2011, 1450 étudiants de l'Université américaine Utah State University ont quant à eux effectué une chaîne de baisers de 1450 personnes, homologuée cette fois-ci par la World Record Academy

C'est un record détenu par la Chine depuis 7 ans : le 11 novembre 2011, 351 personnes avaient réalisé la plus longue chaîne de baisers au Monde. Et le record restera encore un peu aux chinois.Ils sont 214 à avoir bravé le froid et la grêle ce dimanche pour tenter ce record : pas mal, mais pas suffisant pour s'octroyer le titre. La Miss France 2007 Rachel Trapani n'a pas failli malgré une météo hostile. L'ancien chanteur de la Star Ac Mathieu Johann et la gagnante de la 5 ème édition de Koh Lanta Clémence Castel étaient également venus en renfort.Ce dimanche 11 février 2018, la commune de Sainte-Suzanne-sur-Vire s'attaquait à Pékin, qui détient ce record du Monde, homologué par le Guiness World Records. Les 700 habitants de la Commune ont tenté de rivaliser avec la capitale les plus peuplée au Monde avec 21,5 millions d'habitants.Cette tentative record du Monde permettait aussi de réunir des fonds au profit de l'ANR, Neurofibromatoses. En effet, chaque participant donnait 1 euro pour valider son inscription. La somme récoltée sera reversée à l'association.