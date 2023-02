Féminicide dans le Sud-Manche : une femme tuée par son mari aux Loges-Marchis

Le corps de cette mère de trois enfants a été retrouvé lundi à son domicile dans un lieu-dit de la commune des Loges-Marchis. Son mari reconnait lui avoir porté plusieurs coups de couteau à la gorge après une dispute sur fond de jalousie et de séparation du couple.

Hier, lundi 6 février 2023, en fin d'après-midi, les pompiers ont été appelés à l'aide par la victime. La fille de celle-ci alertée par un appel confus de son père a également prévenu les gendarmes que sa mère se trouvait en danger. A leur arrivée sur place, ils n'ont pu que constater le décès de cette femme de 45 ans qui présentait des blessures à la gorge.

Les gendarmes ont réussi à interpeller rapidement le mari âgé de 48 ans à Pontorson, à une trentaine de kilomètres de la maison familiale. Selon Michaël Giraudet, le procureur de la République de Coutances, "il a très vite reconnu lui avoir porté plusieurs coups à la gorge avec un couteau de poche. Il explique son geste par une réaction de jalousie face à une hypothèse de séparation du couple et dans les suites immédiates d'une violente dispute à ce sujet." L'homme sans antécédent judiciaire, a été placé en garde à vue du chef d'homicide volontaire par conjoint.



"L'enquête ouverte et confiée à la brigade des recherches d'Avranches, avec l’appui de la cellule d’investigation criminelle, se poursuit activement afin de préserver les traces et indices et de déterminer avec précision l'enchaînement des évènements. L'enquête se penchera notamment sur le "passé psy" du suspect" a précisé le procureur.



Le mis en cause encourt la peine de réclusion criminelle à perpétuité.