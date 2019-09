Mort de la cavalière Thaïs Meheust, au Haras du Pin, lors d'une épreuve de cross du Grand national

La jeune et prometteuse cavalière Thaïs Meheust a été victime d’un accident fatal ce matin lors de l’épreuve du Grand National de concours complet du Haras du Pin. Mes pensées émues vont vers sa famille, ses proches et la grande communauté des sports équestres. @FFEquitation — Roxana Maracineanu (@RoxaMaracineanu) September 7, 2019

Après le jeune pilote Antoine Hubert il y a quelques jours, c’est la jeune cavalière Thaïs Meheust qui décède en vivant sa passion. Quelle triste semaine pour le sport Français. Mes pensées vont vers leurs familles, leurs proches et leurs fédérations @FFEquitation @FFSportAuto — Pierre Durand (@PierreDurand88) September 7, 2019

Ma thaissou, tu étais ma petite sœur ,une étoile qui devait Ramener la médaille d’or , merci de m’avoir fait partager un peu de ta vie . Tu étais solaire .

Tu ne vivais que pour tes chevaux .

À très vite quelque part pour une balade ou je t’entendrai rire à mes blagues idiotes pic.twitter.com/T15bHlT4fz — Julien Courbet 🇫🇷⭐️⭐️ (@courbet_julien) September 7, 2019

Thaïs Meheust, 22 ans, a été victime d'une chute sur le second obstacle du parcours de cross du Haras du Pin. Dans l'accident, le cheval Chaman Dumontceau est retombé sur sa cavalière, l'écrasant de son poids.La jeune femme originaire de l'Eure évoluait depuis quelques années sur le circuit national et international. Elle avait été sélectionnée et médaillée à de nombreuses reprises lors des Championnats d’Europe Poneys, Juniors et Jeunes Cavaliers. En 2017, Thaïs Meheust avait notamment remporté le championnat de France des as, jeunes cavaliers.Le Haras national du Pin accueillait ce week-end la dernière manche du circuit Grand national de concours complet. Suite à l'accident, toutes les épreuves sont annulées.Sur Twitter, la ministre des Sports Roxana Maracineau rend hommage à la jeune cavalière et présente ses condoléances à sa famille, ses proches et la communauté des sports équestres :Le cavalier Pierre Durand, médaillé d'or aux JO de Séoul en 1988, salue la jeune cavalière et rappelle la triste période que vit le sport français déjà endeuillé après l'accident du jeune pilote automobile Antoine Hubert.L'animateur télé Julien Courbet partage sa peine et une photo complice prise avec la jeune cavalière, décédée ce matin.