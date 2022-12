Le Havre : le restaurant étoilé de Jean-Luc Tartarin classé parmi les meilleurs du monde

La Liste 2023 a dévoilé son palmarès des meilleurs restaurants du monde. Sur les 1000 répertoriés, on dénombre une centaine d'établissements français, parmi lesquels figure le restaurant havrais doublement étoilé de Jean-Luc Tartarin. Le seul Normand du palmarès.

"Quand on a une récompense on est toujours très content ! Je pars du principe que c'est une récompense pour moi, ma femme, le restaurant et mon équipe de base, Valentin qui est avec moi depuis 20 ans, Vincent mon maître d'hôtel avec moi depuis 15 ans, Djibril avec moi depuis 20 ans, c'est aussi leur récompense parce que ce n'est pas un travail facile tous les jours !" s'amuse Jean-Luc Tartarin le restaurateur havrais dont l'établissement figure désormais parmi les meilleurs du monde.



Jean-Luc Tartarin dans sa cuisine havraise • © E. Poença-Pina, Ftv

La Liste 2023, classement qui référence les meilleurs tables à travers 180 pays du monde, a dévoilé sa sélection le 28 novembre dernier. Le palmarès est établi avec les avis des guides gastronomiques, les critiques culinaires, mais aussi les avis des blogueurs ou des clients, et la "e-réputation".

Sur les 1000 restaurants répertoriés, l'établissement doublement étoilé de Jean-Luc Tartarin s'illustre à la 360ème place avec une note de 92,5 sur 100.

Je suis fier pour tout ça, fier pour la ville du Havre, fier pour la Normandie. Ce prix récompense la cuisine, mais aussi l'accueil et le service, et l'avis des clients Jean-Luc Tartarin, restaurateur doublement étoilé au Havre

Le restaurateur est d'autant plus fier qu'il est l'unique représentant de la Normandie.

"Ce qui est dommage, poursuit Jean-Luc Tartarin, c'est que Gilles Tournadre a rendu ses deux étoiles et Alexandre Bourdas à Honfleur a arrêté la gastronomie...je me retrouve un peu tout seul, donc je me dis, les jeunes faut y aller, on commence à vieillir".

Mais le grand gagnant de La Liste reste le français Guy Savoy, sacré meilleur restaurant du monde pour la 6ème fois d'affilée.

Deux étoiles et quatre toques

Ce samedi midi, le restaurant de 28 couverts de Jean-Luc Tartarin situé face au square Saint Roch au Havre, affiche complet. Parmi les convives, on trouve des habitués et des locaux, mais aussi beaucoup d'étrangers. Car on vient de loin pour goûter à la cuisine de Tartarin, qui peut se prévaloir de deux étoiles au Michelin et de quatre toques au Gault et Millau.

Au menu du déjeuner, lieu jaune de ligne étuvé doucement, petits pois et asperge blanche, émulsion au citron confit...ou...morceau choisi d'un veau "Fermier" glacé au jus, fèves et radis du jardin à la sarriette.

Si l'on salive à la lecture du menu, on imagine aisément tous les plaisirs des convives.

"La nourriture est un régal, l'athmosphère est très agréable, relaxante, et le vin est incroyable" s'extasie Amy, une touriste thaïlandaise attablée avec sa famille, qui aime coupler les plaisirs du voyages aux plaisirs de la table.

Jean-Luc Tartarin se réjouit que son établissement bien connu de "ce côté de l'eau" depuis 15 ans, puisse acquérir grâce à ce palmarès international, une réputation et une clientèle encore plus vaste.