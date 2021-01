Le plus grand porte-conteneurs au monde propulsé au gaz, inauguré ce vendredi au Havre

Jean Castex le 1er Ministre va inaugurer ce vendredi le "Jacques Saadé", le plus grand porte-conteneurs au monde propulsé au gaz naturel liquéfié (GNL). C'est une révolution dans le monde du transport maritime très polluant. Présentation.

Une fierté nationale

Le "Jacques Saadé, fleuron de la marine marchande française fait la fierté du groupe CMA-CGM qui l'a conçu. Le navire a été construit en 2 ans en Chine après 7 années de recherche. Avec 400 mètres de long, il est le plus grand porte-conteneurs au monde, propulsé au gaz naturel liquéfié.

Il utilise une technologie française plus propre et un équipage de 26 marins français. C'est un tournant dans le monde de la marine marchande et pour le transport écologique.

On a fait ça pour une meilleure écologie, pour que la CMA CGM arrive vers une nouvelle propulsion moins polluante... C'est une super fierté. Emmanuel Delran, Commandant de bord du Jacques Saadé

Le Jacques Saadé qui porte le nom du fondateur de la CMA-CGM, le spécialiste français du transport maritime et de la logistique pourra transporter 23 000 boîtes entre l'Europe et l'Asie, propulsé par un moteur ultra puissant de 86 000 chevaux.

Nous voulions apporter une solution à nos clients qui cherchent des solutions sur leurs chaines logistiques. C'est un pas significatif. Xavier Leclerc, directeur du programme construction neuve chez CMA CGM

Le "Jacques Saadé, porte conteneurs français de la CMA CGM navigue au Gaz Naturel Liquéfié. Il sera inauguré par Jean Castex ce vendredi 22 janvier 2021.

Une forte réduction de la pollution

Le gaz naturel liquéfié utilisé pour faire naviguer le navire français sur les mers du monde permet de 99% les émissions de dioxyde de souffre et de baisser jusqu'à 20% les émissions de CO2 par rapport à une motorisation au fioul.

Une nouvelle flotte plus propre

L'armateur CMA CGM dit ne pas vouloir s'arrêter là et prévoit de mettre en service 26 navires de ce type d'ici 2022, année d'une nouvelle réglementation des émissions de polluants (ECA) en mer Méditerranée.