Toute une ménagerie retrouvée en train de divaguer à Grand-Quevilly en pleine nuit !

C'est un appel plutôt cocasse que la police a reçu la nuit dernière, vers 3h40 du matin. Un témoin a repéré trois chameaux en train de divaguer sur la voie publique, à Grand-Quevilly, rue des martyrs de la résistance. Les animaux sont à proximité du cirque installé à Grand-Quevilly. La patrouille va donc prendre contact avec le responsable de la ménagerie.



Ensemble, ils vont non seulement retrouver les chameaux mais également tous les autres animaux normalement reclus derrière une barrière électrifiée dans un enclos. En pleine nuit, et sur une vaste zone herbeuse juste à proximité de la rue des martyrs, ils vont réussir à retrouver 7 buffles, 2 lamas, 3 poneys, 2 chevaux et 2 ânes !



Toute la tribu d'animaux sera ramenée à bon port. Les premières constatations permettent de rapidement voir l'origine de cette fuite : la double-clôture d'1.20 m de haut a été sectionnée, c'est un acte volontaire.



La police relève la dangerosité potentielle de cet acte, toute cette ménagerie, heureusement récupérée à temps, aurait pu se retrouver sur la Sud 3, route à grande vitesse, située juste en contrebas de cette zone herbeuse.



Les animaux ont tout de même regagné leur enclos pour finir leur nuit au calme !