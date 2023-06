DIRECT. Armada Rouen 2023 : la grande Parade des voiliers sur la Seine

Ce dimanche, l'Armada 2023 de Rouen se termine en beauté avec "La Grande Parade" des bateaux sur la Seine. Pour vous faire profiter de cette grande fête, France 3 se mobilise et vous propose une émission en direct : rendez-vous cet après-midi à 16 h 15.

L'Armada 2023, c'est presque fini, mais comme tous les quatre ans, le dernier dimanche de l'évènement est aussi le grand rendez-vous des amoureux de la mer et des bateaux. Sur les bords de Seine, le public nombreux se rassemble pour admirer une dernière fois les navires qui regagnent le large.

La grande parade : une occasion unique de voir des bateaux exceptionnels sur la Seine • © France Télévisions

Un spectacle rare, à ne pas manquer

La quarantaine de bateaux prendra le départ de Rouen à partir de 8 h et le dernier passera le Pont de Normandie aux alentours de 21 h : un spectacle rare avec des voiliers qui dépassent les 100 mètres de long. Si vous souhaitez y assister, sachez que les places seront chères : même si l'on peut compter sur (2 fois) 120 km de berges entre Rouen et la mer, les spectateurs seront très nombreux à venir profiter de cet évènement.

À Rouen, le départ des bateaux s'échelonnera entre 8 h et 12 h 30. Le premier atteindra Le Havre aux alentours de 16 h 15. • © Armada Rouen 2023

Une émission en direct au cœur de l'évènement

Que vous ayez réussi à vous faire une petite place au bord de l'eau ou que vous ayez fait le choix de rester au calme, ne passez pas à côté de notre émission spéciale. En direct, à partir de 16 h 15, nos équipes se mobilisent pour vous faire vivre l'événement au plus près des bateaux et des marins.

Pour vous proposer des images inoubliables, nous avons mis en place des moyens exceptionnels : reportages à bord des bateaux, interventions en direct depuis les plus beaux points de vue sur la Seine et surtout des images aériennes à vous couper les souffle. Pour orchestrer cette émission, Magalie Nicolin s'installera à Caudebec-en-Caux. Florent Turpin partira à la rencontre des équipages sur cinq bateaux et Véronique Arnould montera à bord du Belem en compagnie d'Éric Daguzan, vice-président de l'Armada.

durée de la vidéo : 00h00mn29s À suivre en direct ce dimanche à partir de 16 h 45 • ©France Télévisions

