L'influenceuse Poupette Kenza, enceinte de huit mois, est sortie de prison

Après quatre mois de détention à la maison d'arrêt de Rouen (Seine-Maritime), l'influenceuse Poupette Kenza, enceinte de son troisième enfant, a été libérée sous contrôle judiciaire jeudi 31 octobre 2024.

Elle n'accouchera finalement pas en prison. L'influenceuse aux millions d'abonnés Kenza Benchrif, plus connue sous le nom de Poupette, est sortie de prison ce jeudi 31 octobre 2024, nous indique son avocat maître Jérémy Kalfon, confirmant l'information du Parisien.

Selon nos informations, la jeune femme de 24 ans est sortie de la maison d'arrêt Bonne Nouvelle de Rouen vers 10h30.

Sous contrôle judiciaire

Mise en examen pour "tentative d'extorsion en bande organisée" et "associations de malfaiteurs", elle a été libérée sous contrôle judiciaire. Elle avait été entendue il y a quelques jours par le juge d'instruction.

"C'est un soulagement mais pas une surprise, ça fait longtemps qu'on savait qu'elle allait sortir fin octobre", nous explique son avocat Me Jérémy Kalfon. "Sa détention était liée au fait que toute sa vie était à Dubaï et qu'elle n'avait pas de garantie de représentation en France. Il a fallu tout réimporter en France. On a fait face à pas mal d'obstacles administratifs."

Kenza Benchrif reste mise en examen. Elle a interdiction de quitter le territoire. "Elle est avec ses enfants qu'elle n'a pas vu depuis quatre mois, dans un endroit calme".

Selon nos informations, ce n'est pas en Seine-Maritime qu'elle va poursuivre sa fin de grossesse et accueillir son troisième enfant dans les semaines à venir. "Elle va se consacrer à ses enfants", conclut son avocat, en attendant le procès qui "n'est pas du tout pour tout de suite."

Son mari reste en prison

Son mari Allan Liehrmann, lui aussi mis en examen dans l'affaire, reste derrière les barreaux. Le compagnon de Poupette Kenza avait été interpellé à l'aéroport lundi 23 septembre 2024 alors qu'il revenait en France pour s'expliquer devant la justice, puis mis en examen et écroué.

Depuis juillet 2024, Kenza Benchrif a été mise en examen et incarcérée pour tentative d'extorsion en bande organisée et association de malfaiteurs. Cela fait suite à la plainte, le 23 février 2024, d'un couple qui a "fait l'objet de diverses surveillances (physiques, implantation de mini-caméra aux abords de leur domicile et balise GPS placée sur leur véhicule) et a été physiquement menacé sous condition de remise d'une somme de 200.000 euros", avait expliqué en juillet dernier le procureur de la République.

Âgée de 24 ans, Poupette Kenza est suivie par 1,1 million de comptes sur Instagram et totalise 1,2 million d'abonnés sur TikTok.