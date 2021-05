La balustrade d'une fenêtre cède : deux blessés graves au pied d'une maison de Rouen

L'appel d'urgence a été reçu au standard du centre opérationnel et d'intervention des sapeurs-pompiers de Seine-Maritime dans la nuit du samedi 1er au dimanche 2 mai 2021.

Un peu avant 1h30 du matin, quatre personnes se trouvaient sur l'étroit balcon de la fenêtre d'une maison de la rue d'Elbeuf à Rouen.

Pour un raison encore inconnue, la balustrade de la fenêtre a cédé et les personnes sont tombées au sol d'une hauteur de six mètres.

Selon nos informations (► lire plus bas) les occupants du logement participaient à une soirée.



Ce matin, à 6h30, l'officier de permanence du SDIS-76, précisait que la hauteur de 6 mètres s'expliquait par le fait que l'habitation (ancienne) est "une maison de maître où le rez-de-chaussée a une grande hauteur sous plafond."

La "maison de maître" de la rue d'Elbeuf à Rouen :

Deux personnes grièvement blessées

Les pompiers sont rapidement arrivés sur place, rejoints par le médecin du SMUR de Rouen.

Après un premier examen, deux des quatre victimes ont été identifiées comme "blessés graves", les deux autres comme "blessés légers". Toutes ont été transportées au CHU de Rouen.

2 mai 2021: la maison du 37 rue d'Elbeuf où a eu lieu l'accident. A droite : les restes de la balustrade du petit balcon qui a cédé • © Jérôme Bègue / France Télévisions

Une fête entre jeunes

Cette grande maison ancienne du 37 rue d'Elbeuf a été divisée en plusieurs appartements comme a pu le constater ce matin notre journaliste Quentin Bral. C'est l'un de ces appartements, qui, disponible à la location sur une célèbre plate-forme en ligne, aurait été utilisé pour y organiser une soirée festive.

Selon le témoignage d'un voisin, une quinzaine de jeunes âgés d'une vingtaine d'années étaient présents hier soir dans cet appartement.

Plus d'infos à venir