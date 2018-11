Rouen : 800 personnes rassemblées contre l'homophobie

Discours et chaîne humaine

Romain ne veut pas devenir un symbole ou un étendard. Il veut juste avancer dans sa vie, a précisé Benjamin Duval

Aline Cottineau, co-déléguée de SOS Homophobie délégation Normandie (gauche) et Benjamin Duval, représentant de l'association Gay'T Normande (centre) / © Emilie Leconte / France 3 Normandie

L'agression homophobe avait provoqué un vive émoi , en Normandie et dans le reste de la France. Samedi 3 novembre 2018,La manifestation, à l'initiative de l'inter-LGBT, a duré environ une heure. Les responsables associatifs ont d'abord pris la parole, vers 14 heures 30, notamment pour réclamer plus de sécurité et de moyens dans la lutte contre l'homophobie.dans la nuit du 24 au 25 octobre, à Rouen. Ce dernier n'a pas souhaité être présent au rassemblement mais l'a suivi en direct sur les réseaux sociaux. Dans la lettre, il remercie notamment toutes les personnes qui lui ont témoigné leur soutien.pour "défendre le bien vivre-ensemble, condamner et résister contre les haines, les violences et les discriminations", selon le mot d'ordre donné par les associations.Reportage : Emilie Leconte et Emilie Denis