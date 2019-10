Suite de l'incendie de l'usine Lubrizol : une grève des enseignants à Rouen

Mais ça devient pénible de devoir toujours faire les allers et retours pour venir chercher les enfants. Moi je trouve qu'on n'est pas du tout informés de tout ce qui se passe sur Rouen et je vous avoue que c'est vraiment très très stressant, surtout pour les enfants maisaussi pour nous… Une parente d'élève de l'école Franklin à France 3 Normandie

Pour répondre à cette situation exceptionnelle j'ai demandé à l'ensemble des médecins scolaires du département d'être mobilisés à Rouen parce qu'on avait vu, que parfois, il y avait à la fois de l'inquiétude des parents et des enseignants. Et puis, si jamais cette odeur était constatée et qu'il y avait une incommodation, nous avons au moins une réponse immédiate.



Sur des établissements scolaires, un collège par exemple, où un préavis de grève a été déposé pour lundi, nous avons rencontré les enseignants à la direction académique. Moi, je ne peux que être rassurant compte tenu des éléments d'analyse sur le taux de pollution : une qualité de l'air qui est normale, des suies qui ont été analysées…

Et par conséquent je ne peux qu'inviter le public, les enseignants et les parents à consulter les résultats des analyses qui sont qui sont à disposition du grand public, l'Etat ayant pris un engagement de transparence, par rapport à tout ce qui peut se passer autour de l'incendie de cette usine.

Et lundi, toutes les écoles seront à nouveau ouvertes…

Olivier Wambecke à France 3 Normandie