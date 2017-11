VIDÉOS. Alerte à la bombe au Centre Commercial Saint-Sever, à Rouen

Opération en cours secteur Saint Sever #Rouen ..> @prefet76 : respectez le périmètre de sécurité et les consignes données par les forces de sécurité https://t.co/LbIJ3SLaM9 — PréfèteSeineMaritime (@prefet76) November 23, 2017



Circulation du métro interrompue

Alerte à la bombe au Centre Commercial Saint-Sever, à Rouen : le point avec Frédéric Nicolas



Le périmètre de sécurité levé à 9h25

Fin de l'intervention déminage quartier Saint Sever #Rouen ...> Levée de doute effectuée .. > Valise abandonnée ..> périmètre de sécurité levée. — PréfèteSeineMaritime (@prefet76) November 23, 2017

© Frédéric Nicolas - France 3 Normandie

Selon nos informations, une valise jugée suspecte a été déposée par une femme vers 5 heures du matin, à une des entrées du Centre Commercial Saint Sever, sur la rive gauche de Rouen (Seine-Maritime). Il s'agit selon un de nos journalistes de l'entrée principale, près du restaurant Le Chalêt.Dans un tweet posté peu avant 9h, la Préfecture de Seine-Maritime appelait les Rouennais et personnes située à proximité du C.C.Saint Sever à "respecter le périmètre de sécurité et les consignes données par les forces de sécurité"Le Centre Commercial a été entièrement entièrement évacué, de même que le métro -dont la circulation a été interrompue- et un périmètre de sécurité a été installé autour du Centre Commercial par les policiers et militaires arrivés sur place. Un important dispositif alors que le Centre Commercial, actuellement en travaux, accueille de nombreux salariés et consommateurs quotidiennement, et particulièrement en cette période de fin d'année.Cette valise, une fois analysée par une équipe de démineurs de Caen, ne contenait finalement qu'une couverture et du parfum.Le point en cours d'opération, avec nos journalistes sur place, Frédéric Nicolas et Didier Meunier :Vers 9h25, le périmètre de sécurité a été levé, les salariés ont pu rejoindre leur lieu de travail et l'activité a pu reprendre dans le centre commercial. C'est ce qu'a tenu à indiquer la Préfecture sur les réseaux sociaux, confirmant la levée de doute sur cette "valise abandonnée".PHOTO : La valise ouverte par les services de déminage. Crédit : Frédéric Nicolas - France 3 NormandieLa Police de Rouen confirme qu'une femme, qui aurait déposé cette valise, est recherchée.Le trafic du métro, lui, a repris normalement, y compris à la station Saint-Sever.