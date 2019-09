EN DIRECT. Rouen : important incendie à l'entreprise Lubrizol, classée SEVESO

Une entreprise classée SEVESO

Cette entreprise est classée SEVESO seuil haut. Elle produit, notamment des additifs pour l'huile.

Préfecture de Seine-Maritime

Incendie Lubrizol vu de la rive gauche

Incendie Lubrizol

Un épais nuage de fumée enveloppe le ciel du centre-ville de #Rouen, plusieurs heures après le début de l'incendie de l'usine #Lubrizol, site #Seveso à Rouen. Un hélicoptère survole la zone. @76actu @paris_normandie @f3htenormandie pic.twitter.com/9XhjgIN6Mb — BC (@BChant) September 26, 2019

Circulation coupée, écoles fermées

#ROUEN incendie de Lubrizol : les établissements scolaires de Rouen et du plateau nord seront fermés aujourd’hui. La #préfecture demande aux habitants de limiter leurs déplacements. — France 3 Normandie (@f3htenormandie) September 26, 2019

Les habitants de Rouen et de la métropole ont pu entendre de nombreuses explosions dans la nuit de mercredi à jeudi, provoquées par un incendie qui s'est déclaré dans l'entreprise Lubrizol, située quai de France à Rouen.L'incendie a pris vers 2h40 du matin, selon un communiqué de la préfecture envoyé ce matin.Un épais nuage envahit une grosse partie de la ville, confirme sur place notre journaliste Béatrice Rabelle.Un périmètre de sécurité a été mis en place.Il n'y a pas, à l'heure actuelle, de victime. Environsur site, précise la préfecture qui a "déclenché le plan particulier d'intervention (PPI) et a ouvert un centre opérationnel départemental en préfecture où l'ensemble des services de l’État sont regroupés pour gérer l'événement."Nous avons par ailleurs comme d'autres habitant entendu un hélicoptère survoler la zone.Par souci de précaution, il a été décidé,autour de l'entreprise.Un réseau de mesures et de prélèvements est en cours.Le préfet a décidé de fermer les établissements scolaires (écoles, collèges, lycées) à Rouen et sur les communes du plateau nord ce jeudiLe pont Flaubert, les rues et routes dans ce périmètre sont interdites à toute circulation.