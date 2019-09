Ce qu'il faut savoir sur l'usine Lubrizol de Rouen, un site dangereux classé “Seveso seuil haut”

Seveso seuil haut : un risque identifié

Les explosions se succèdent. Des débris enflammés s’envolent. il en retombe jusqu’au milieu du Pont Flaubert où je me trouve. #lubrizol #rouen pic.twitter.com/vAwtxxnApm — Sébastien Bailly (@sbailly) September 26, 2019

Une fuite de gaz en 2013, odorante mais non toxique

Lubrizol condamnée pour la forte odeur de gaz de Rouen à Paris Les odeurs ressenties en janvier 2013, ressemblant à du chou ou de l'œuf pourri, émanaient de mercaptan, un composé inoffensif à faible dose utilisé comme marqueur du gaz de ville.

L'histoire de Lubrizol à Rouen est déjà ancienne. L'usine s'y est installée en 1954. Sur son site internet, l'entreprise indique qu'L'usine rouennaise dépend du groupe américain Lubrizol Coporation qui fut dès la fin des années 1920 un "un pionnier dans le domaine de la science des additifs pour lubrifiants". En France, l'entreprise possède trois usines. Lubrizpol précise : "Notre site industriel de Rouen accueille également une grande partie des services supports européens (Supply Chain Europe, achats, finance et informatique), ainsi que Lubrizol Holdings France et le siège de Lubrizol Advanced Material France."Comme tous les établissements manipulant des matières inflammables ou explosives, l'usine est classée "Seveso", un dispositif qui tire son nom d'une catastrophe survenue dans le nord de l'Italie en 1976. Les industriels sont tenus à un certain nombre d'obligations comme la rédaction d'un rapport qui détermine les accidents envisageables. Le classement permet aussi d'élaborer des Plans d'Intervention avec les autorités.Deux seuils sont prévus en fonction de la dangerosité des sites. Celui de Lubrizol à Rouen est classé "seuil haut". La France compte environ 1200 site classés Seveso. En Normandie, selon la DREAL , on dénombre 86 sites classés Seveso sont 49 Seveso "seuil haut". Par ailleurs, 10 000 kilomètres de canalisations présentent un "risque accidentel industriel". Et "21 plans de prévention des risques technologiques (PPRT)" sont prêts à être mis en oeuvre, au cas où...L'usine s'était déjà rappelée au bon souvenir des habitants de l'agglomération au mois de janvier 2013. À la suite d'une erreur de manipulation, du gaz mercaptan s'était échappé d'une cuve. Ce composé, inoffensif à faible dose, est utilisé comme marqueur du gaz de ville, ce qui permet de détecter les fuite. À haute dose, l'odeur est proprement insoutenable. Choux, oeuf pourri, les habitants étaient "pris à la gorge".Delphine Batho, la ministre de l'environnement de l'époque, était même venue sur place pour exiger "la transparence".Le vent avait ensuite dispersé les effluves dans la vallée de la Seine, en région parisienne, et même jusque dans le sud de l'Angleterre. En 2014, l'entreprise a été condamnée à 4000 euros d'amende, le tribunal de police de Rouen la jugeant "entièrement responsable du préjudice causé"