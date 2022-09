« Oléron, les sentinelles du climat », le documentaire sur une île en sursis

Sous la menace d'une submersion, certains habitants de l'île d'Oléron ont décidé de revenir à des pratiques durables. Ce film inédit raconte l'histoire d'agriculteurs devenus des sentinelles du climat de leur île.

D’ici la fin du siècle, l’île d’Oléron, située à l’ouest de la Charente-Maritime, disparaîtra. Amputés de 10 mètres par an, ses 100km de côtes et ses paysages idylliques seront bientôt submergés par la montée des eaux.

Laure-Anne Berrou et Martin Courcier dressent six portraits de passionnés : agricultrice, éleveuse, apiculteur, mytiliculteur (éleveur de moules), éclusière et saulnière dans les marais salants… Ils ont tous changé leurs habitudes de travail pour devenir les « sentinelles climats »

Oléron • © La jolie Prod

La tempête Xynthia, le déclic

2010, cet ouragan déferle sur les côtes françaises, attisé par de vents violents et une marée à fort coefficient. Cela provoque de lourds dégâts ainsi que des inondations. La façade orientale, qui possède de vastes superficies de marais maritimes, a principalement été affectée par le phénomène de submersion marine alors que la façade occidentale faite d’une succession de massifs dunaires, a été touchée par le phénomène d’érosion côtière. Les habitants d’Oléron, touchés de plein fouet, décident alors de revenir à des pratiques durables.

Entre portraits, images d’archives et paroles de scientifiques.

Saviez-vous que les moules filtrent l’eau de la mer ? Ou que les marais salants sont de formidables « pompe à eau » lors des inondations ? Les réalisateurs montrent avec justesse la force mais aussi la fragilité de cette île, en proie à la plus forte érosion d’Europe.

Habitants et pouvoirs publics ont pris conscience qu'ils ne pourront pas lutter contre la Nature. Cultiver sans engrais chimiques, laisser paître des moutons sur les marécages, redonner vie aux marais salants doit permettre au Territoire de se défendre contre la montée des eaux, problématique amplifiée avec le réchauffement climatique.

Oléron • © La Jolie Prod

Entre images magnifiques et témoignages forts, retrouvez ce programme de 51 minutes Jeudi 8 Septembre à 22.50 sur France 3 Nouvelle-Aquitaine et en replay sur france.tv