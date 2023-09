Baignade déconseillée sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine en raison d'une alerte baïne

Pyrénées-Atlantiques, Landes, Gironde et Charente-Maritime sont concernés par cette alerte lancée par la préfecture en ce dimanche ensoleillé où les Néo-Aquitains seront nombreux à se rendre en bord de mer.

C'est une journée ensoleillée qui s'annonce sur le littoral de Nouvelle-Aquitaine. Les températures vont remonter et repasseront parfois très légèrement au-dessus des normales de saison, particulièrement sur l'ouest où l'on attend jusqu'à 26 degrés dans le Pays basque. Une tendance au réchauffement qui se confirmera en début de semaine et touchera également l'est de la région dès lundi.

Cette météo pourrait encourager de nombreuses familles à passer la journée au bord de l'eau et, pourquoi pas, à se baigner, raison pour laquelle le préfet de région a lancé un appel à la vigilance sur le littoral dans les Pyrénées-Atlantiques, les Landes, la Gironde et la Charente-Maritime. Ce dimanche 24 septembre 2023 est, en effet, classé à risque maximal pour les courants de baïnes.

Toujours des décès à déplorer

Comme ce fut le cas de nombreuses fois cet été, la plus grande prudence est de mise et les services de l'État rappellent les conseils de sécurité : surveillance des enfants, tenir compte de sa forme physique, ne pas surestimer son niveau de natation et surtout, respecter les consignes de sécurité.

Une vigilance d'autant plus que nécessaire que de nombreuses plages ne sont plus surveillées en cette fin septembre.

Cet été 2023, de nombreux accidents sont à signaler, et notamment le décès par noyade en août dernier d'une femme de 51 ans, sur la plage centrale de Lacanau en Gironde. La victime a été emportée par un courant de baïne, en voulant aider ses enfants à revenir vers le bord.

En cas d'urgence, un numéro est disponible le 112 (gratuit depuis un poste fixe ou mobile).