Retour des ours au Zoo de La Palmyre, Lale et Noordje viennent d'arriver

© F. Peroux

Plusieurs disparitions

Lale et Nooordje seront sans doute les nouvelles mascottes du Zoo de La Palmyre. Les deux ours polaires viennent d'arriver du Zoo d'Emmen aux Pays Bas. Elles ont rejoint leur herbergement après un contrôle de leur état général par les vétérinaires du parc.Lale, 5 ans, et Noordje, 6 ans, ont été adoptées sur recommandation du Programme Européen d’Elevage pour cette espèce.Lale et Noordje devraient être prochainement rejointes par un mâle, l'objectif est la reproduction de cette espèce gravement fragilisée dans son milieu naturel à cause du changement climatique en Arctique.Les ours polaires sont classés "vulnérable" sur la liste rouge de l’UICN. En décembre 2018, Le zoo de la Palmyre avait annoncé la mort de Moni, un ours polaire âgé de 32 ans. L’animal, atteint d’une insuffisance cardiaque et rénale, avait dû être euthanasié. Tania, une autre ourse polaire du zoo âgée de 23 ans, etait décédée peu avant.En janvier 2018, une ourse polaire trentenaire était également décédée. Vienna était arrivée au zoo de la Palmyre fin 2016, en provenance de Rostock en Allemagne.