Top 14 : le joueur du Stade rochelais Oscar Jegou titulaire face au Stade français

Le Stade rochelais vient de communiquer le XV titulaire face au Stade français, ce samedi 2 novembre, dans le cadre de la 9ᵉ journée de Top 14. Toujours dans l'attente d'un non-lieu après son inculpation en Argentine pour viol aggravé en réunion sur une femme argentine, en juillet dernier, le français Oscar Jegou sera bel et bien titulaire.

L'essentiel du jour : notre sélection exclusive Chaque jour, notre rédaction vous réserve le meilleur de l'info régionale. Une sélection rien que pour vous, pour rester en lien avec vos régions. votre adresse e-mail s'inscrire France Télévisions utilise votre adresse e-mail afin de vous envoyer la newsletter "L'essentiel du jour : notre sélection exclusive". Vous pouvez vous désinscrire à tout moment via le lien en bas de cette newsletter. Notre politique de confidentialité

C'était un secret de polichinelle. L'international français Oscar Jegou sera bel et bien titulaire ce samedi 2 novembre face au Stade français.

De retour avec les Maritimes après

Après la titularisation de son compatriote et Palois Hugo Auradou il y a quelques semaines, le Rochelais Oscar Jegou renfile la tunique des Jaune et Noir et foulera la pelouse du Stade Marcel-Deflandre pour la première fois de la saison 2024-2025.

De nombreux internautes sur les réseaux sociaux et la plupart des médias évoquaient son éventuelle titularisation ce week-end après avoir été aperçu lors d'entraînement public, ce jeudi 30 octobre, avec une chasuble jaune titulaire.

☞ 𝗟'𝗛𝗘𝗨𝗥𝗘 𝗗𝗘 𝗟𝗔 𝗖𝗢𝗠𝗣𝗢 !



▪️ Un attelage australien 🦘

▪️ West en 🔟

▪️ Leyds, premier capitanat 🥰#SRSFP | #Top14 | #FievreSR — Stade Rochelais (@staderochelais) November 1, 2024

Le club rochelais devait probablement attendre que l'affaire de Mendoza, dans lequel le troisième ligne est impliqué, débouche sur un non-lieu. Pour rappel, il est inculpé de viol aggravé en réunion, pour des faits présumés survenus la nuit du 6 au 7 juillet dernier dans un hôtel de Mendoza en Argentine, où le XV de France venait de jouer un match contre l'Argentine.

⇒ À LIRE AUSSI : Affaire Jegou-Auradou. Les deux joueurs du XV de France mis en examen pour viol aggravé

Examen repoussé sine die

Dans la nuit de ce jeudi 31 octobre au vendredi 1ᵉʳ novembre, l'examen de l'abandon des poursuites contre les rugbymen français Hugo Auradou et Oscar Jegou, prévu ce vendredi, a de nouveau été repoussé sans date, selon des sources judiciaires interrogés par l'AFP.

Sans ses leaders d'équipes comme Grégory Alldritt ou Paul Boudehent, convoqués avec le XV de France pour la tournée automnale, l'entraîneur Ronan O'Gara avait besoin de sang frais. Oscar Jegou va donc rejouer sous le maillot rochelais, près de quatre mois après sa dernière apparition face aux Toulousains en demi-finale de Top 14 (défaite, 39-23).