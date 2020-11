Charente : un agriculteur meurt attaqué par un essaim de frelons asiatiques

Un risque important en cas de piqûres multiples

Les faits se sont déroulés vendredi 6 novembre dans l'après-midi sur la commune d'Orival près de Chalais au sud du département de la Charente. Un agriculteur de 70 ans travaillait sur son tracteur dans un champ quand il a été attaqué par un essaim de frelons asiatiques.Le septuagénaire passait le girobroyeur dans son champ et a accroché un nid de frelons asiatiques qui se trouvait au sol ou en bas d'une haie mais pas en hauteur, expliquent les gendarmes de la compagnie de Chalais.Les insectes ont, semble-t-il, attaqué après le passage de l'engin agricole qui a abîmé leur nid. L'agriculteur a pu appeler un proche qui a prévenu les secours mais les pompiers de Chalais confirment qu'à leur arrivée sur les lieux, le septuagénaire était insconscient.Malgré leurs efforts, ils ne sont pas parvenus à le réanimer. La victime de cette attaque de frelons serait décédée d’un choc anaphylactique.Les frelons asiatiques, de plus en plus présents en France, peuvent être particulièrement agressifs notamment si on s'approche de leur nid. Ceux qui se trouvent à terre ou à basse altitude peuvent se révéler dangereux car plus difficile à repérer. Quand ils attaquent, les frelons asiatiques peuvent s'acharner sur leur victime en la piquant plusieurs fois car les frelon n'abandonnent pas leur dard à chaque piqûre.La dose de venin injectée à chaque fois est importante et en cas de piqûres multiples, il y a un risque important pour la victime car le venin des frelons asiatiques agit sur le système nerveux et sur le cœur.Les accidents et même les morts, après des piqûres multiples de frelons asiatiques, se sont multipliés ces dernières années en France, ce fut le cas en Gironde en août 2019 par exemple ou à Chaillevette en Charente-Maritime en 2015.