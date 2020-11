On connait la sélection officielle du festival international de la BD d’Angoulême

La compétition officielle (75 livres)

Détail de la sélection officielle

Prix de la BD alternative - Délivré par un jury spécialisé, il récompense la meilleure publication non-professionnelle, sans distinction d'origine géographique ou de périodicité, parmi une trentaine de réalisations.

Prix des lycéens Cultura - Nouveau prix créé par le Festival et le Ministère de l'Éducation Nationale, de la Jeunesse et des Sports en partenariat avec Cultura.

Etape 1 : parmi une sélection de 15 albums issus de la Sélection Officielle, 1.000 lycéens retiendront une «short list» de 5 titres.

Etape 2 : un jury de 10 lycéens tirés au sort se réunira pour élire le lauréat parmi les 5 albums désignés.

Découvrez la double affiche

Deux affiches pour deux temps du festival international de la bande dessinée d'Angoulême - Edition 2021 • © Chloe Wary & Willy Ohm - 9e Art

Même si le festival de la bande dessinée d’Angoulême n’existera pas comme on en a l’habitude (Covid oblige), les organisateurs proposent un événement en deux moments distincts. Dans un premier temps, le mois de janvier sera le moment de la remise des prix (les Fauves) aux lauréats.Le Palmarès Officiel du Festival International de la Bande Dessinée sera donc dévoilé le vendredi 29 janvier 2021. Il est composé de 12 prix appelés Fauves d’Angoulême. Il mettra à l’honneur des œuvres publiées entre le 1er décembre 2019 et le 30 novembre 2020 en langue française, diffusées dans les librairies des pays francophones, sans distinction de pays d’origine. Plusieurs jurys attribueront les Fauves d’Angoulême, désignés parmi cinq listes d’œuvres présélectionnées, listes constituées par trois comités de sélection réunis par le Festival International de la Bande Dessinée au cours de l’année 2020.(Prix du Meilleur Album)Il met à l’honneur le meilleur album de l’année, sans discernement de genre, de style ou d’origine géographique.Ensuite, au mois de juin, les organisateurs espèrent toujours pourvoir organiser les rencontres avec l’ensemble des contributeurs de l’événement (autrices et auteurs, éditeurs, libraires…) et tous les passionnés de bande dessinée. Et cela, bien évidemment, en mettant en œuvre un certain nombre d’actions dans le respect des mesures sanitaires qui seront en vigueur.