Paul François, l'agriculteur-céréalier qui a fait condamner Bayer-Monsanto, a violemment été agressé chez lui

Selon nos informations, l’agriculteur Paul François (céréalier intoxiqué à l'herbicide Lasso en 2004), a été violemment agressé à son domicile de Bernac le 30 janvier dernier.

D'après nos informations, alors qu’il rentrait son véhicule dans le garage de son domicile charentais, trois hommes cagoulés l’ont très rapidement capturé, puis, lui ont ficelé les jambes et les bras avec des liens ressemblants à des câbles électriques qu’ils avaient avec eux, sans lui laisser le temps de réagir.

Je n’ai pas été en mesure de réagir. Paul François Agriculteur céréalier

Ses agresseurs lui ont pris son écharpe, enroulée autour de son cou, puis bloqué son extrémité dans la portière arrière de son véhicule afin de l'immobiliser. Paul François s'est alors trouvé fortement coincé, l'écharpe très serrée, presque étranglé. Ensuite, les trois hommes l'ont menacé avec un couteau sous la gorge, dans le but de tenter de lui faire avaler un liquide, tout en lui déclarant « On en a marre de t’entendre et de voir ta gueule à la télé ».

Juste avant l’agression, Paul François était au téléphone avec sa soeur. Le téléphone étant toujours relié en kit main-libre de son véhicule, il a ainsi pu manifester son agression en criant « si tu m’entends, je suis agressé, va chercher du secours ».

Par la suite, les détecteurs de lumière à l'extérieur de son domicile ont capté un mouvement et sont allumés. À ce moment-là, il s'est exclamé « il y a des gens qui arrivent ».

Toujours selon nos informations, avant de s’enfuir, ses agresseurs lui ont assené des grands coups de pieds dans les jambes. Paul François est alors tombé au sol, l’écharpe toujours coincée dans la portière, elle s'est alors fortement serrée autour de son cou.

À ce jour, ce sont les gendarmes qui ont été saisis de l’enquête. Mais selon nos informations, le parquet d'Angoulême pourrait à son tour s'en saisir très prochainement.

Depuis, Paul François est placé sous protection de la gendarmerie. Il envisage de porter plainte.

Quinze ans de procédure

Pour rappel, le tribunal judiciaire de Lyon a condamné Bayer, ex-Monsanto, à indemniser à hauteur de 11 135 euros le céréalier intoxiqué à l'herbicide Lasso en 2004. Paul François, qui réclamait 1,2 million d'euros, estime cette décision scandaleuse.

En octobre 2020, la Cour de cassation avait définitivement confirmé la responsabilité de Bayer-Monsanto dans l’intoxication de l’agriculteur en raison d'un produit défectueux et mal étiqueté, au terme d'un marathon judiciaire entamé en 2007.