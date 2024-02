Disparition du jeune Erwan : ce que l'on sait de l'enquête en cours dans les Deux-Sèvres

Âgé de 18 ans, Erwan a disparu dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 février, après une soirée en discothèque à Moncoutant-sur-Sèvre (Deux-Sèvres). Une enquête a été ouverte par le parquet de Niort pour "disparition inquiétante".

Ce que l'on sait

Étudiant à l'université de Poitiers et licencié au sein du club de football de Thénezay, Erwan Blais était venu, avec plusieurs de ses amis, assister au showcase du rappeur Leto à la discothèque de La Morinière, situé dans la commune de Moncoutant-sur-Sèvre, ce samedi 10 février.

Selon nos informations, le jeune homme était fortement alcoolisé en sortant de la discothèque. Erwan aurait quitté les lieux, seul et non accompagné, aux alentours de 2 h 30, dans la nuit du samedi 10 au dimanche 11 février.

La Morinière, un lieu entouré d'eau

La boîte de nuit se trouve autour de nombreuses étendues d'eau, et est également proche de la Sèvre nantaise. La discothèque La Morinière, bien connue des jeunes du coin, est située à une centaine de mètres du parc de Pescalis, un site touristique dédié à la pêche. Plus grand parc d'activité nature en Europe, il compte plus de 100 hectares de lacs, ce qui inquiète les proches d'Erwan.

CARTE : La Morinière, Moncoutant-sur-Sèvre

Début des recherches, le dimanche 11 février

Ce sont des amis du jeune Erwan qui ont donné l'alerte auprès des autorités, sans nouvelles de ce dernier depuis plusieurs heures. Les moyens de gendarmerie ont été enclenchés dès la matinée du dimanche 11 février. Un hélicoptère a survolé la zone à la recherche de traces ou d'indices. Selon nos informations, une équipe de plongeurs de la brigade nautique de La Rochelle a par ailleurs été mobilisée pour trouver une quelconque trace du jeune étudiant.

Sur les réseaux sociaux, la sœur d'Erwan donne des précisions sur la tenue qu'il portait au moment de sa disparition : un sweat Nike vert foncé, un jean noir, des baskets noires et blanches. L'enquête a été confiée à la brigade de gendarmerie de Parthenay.

Début de la battue et appel à témoins, ce lundi 12 février

Ce lundi 12 février, au matin, une trentaine de gendarmes étaient mobilisés sur place, dont 12 membres du PSIG (Peloton de surveillance et d'intervention de la Gendarmerie) de Parthenay ainsi que la brigade de Moncoutant-sur-Sèvre. Une équipe cynophile de Celles-sur-Belle, accompagné d'un chien de race Saint-Hubert, était également présent sur les lieux.

Une battue d'une soixantaine de bénévoles est venue dans la matinée du lundi 12 février aux abords de la discothèque La Morinière de Moncoutant-sur-Sèvre. Venue participer à la battue du midi, sa mère Karine n'a "aucune idée de ce qu'il s'est passé. Le pire, c'est que l'on a aucun élément qui ne puisse nous orienter dans un sens ou dans l'autre. On navigue à vue. C'est édifiant, c'est incompréhensible. On cherche le moindre petit indice, petit témoignage". Elle décrit Erwan comme un adolescent "bien dans ses baskets, sain, très sociable, qui a beaucoup d'amis. C'est un gamin posé, heureux de vivre".

Selon nos informations, une enquête a été ouverte par le parquet de Niort pour "disparition inquiétante". À l'heure actuelle, aucune piste n'est privilégiée. Un appel à témoins a été lancé par la gendarmerie des Deux-Sèvres. Aucune autre battue n'est prévue dans la journée de ce lundi, selon la gendarmerie.

Si vous disposez d'informations, contactez la gendarmerie de Moncoutant-sur-Sèvre au 05 49 72 60 01 ou le 17.