Sobeval : les éleveurs déversent du fumier devant la préfecture de Dordogne

Les éleveurs se mobilisent pour la réouverture de l'abattoir SOBEVAL

Plus d'une centaine d'éleveurs se sont mobilisés et ont déversé du fumier devant les murs de la préfecture de Dordogne pour réclamer la réouverture de l'abattoir SOBEVAL - France 3 Périgords - Bertrand Lasseguette

Gilles Gauthier s'exprime publiquement

Directeur de la SOBEVAL pendant 42 ans, et actuellement directeur de la stratégie et développement du groupe Van Drie, répond publiquement pour la première fois depuis le début de la tempête médiatique qui s'est abattue sur le groupe après la diffusion des images-choc de l'association L214. - France 3 Périgords - Bertrand Lasseguette

Après avoir essuyé les critiques de l'association L214, la préfecture de Dordogne a fait les frais ce matin de la colère des éleveurs bovins du département. Plus d'une centaine d'entre eux s'étaient réunis devant la bâtisse préfectorale à l'appel de la FDSEA, les Jeunes Agriculteurs, l'association d'éleveurs Elvea Périgord et la Chambre d’agriculture.Un siège qui s'est conclu par le, juste avant qu’une délégation d’éleveurs et de syndicalistes rencontre le préfet, Frédéric Périssat.Les manifestants sont venusprise le 28 février par le ministère de l'Agriculture. Après avoir affirmé que l'abattoir était parfaitement en règle, ce dernier avait mené une enquête approfondie qui révélait des « un manque de maîtrise des conditions d’abattage des animaux par les salariés avec notamment des défauts de formation et de sensibilisation » (voir ci-dessous).Il avait alors annoncé une réouverture prochaine, une fois ces défauts corrigés. Mais ces quelques jours, voire quelques semaines nécessaires ne sont pas assez rapides au goût. Cela représente. Sans compter les 400 salariés et les centaines de prestataires qui dépendent de l'activité du site.Ce matin, visiblementet désormais directeur stratégie et développement du groupe Van Drie s'est exprimé en public. Une première prise de parole depuis le début de l'affaire pour fustiger les responsables de la "tempête médiatique" et rassurer les éleveurs et les clients de l'entreprise.