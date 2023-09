Botulisme. Au moins sept personnes gravement intoxiquées après avoir mangé dans un restaurant à Bordeaux

Six de ces patients ont été admis au CHU de Bordeaux ces derniers jours pour une intoxication à la toxine botulique. Toutes avaient mangé dans le même établissement du centre-ville. Trois d'entre elles ont été placées sous assistance respiratoire.

C'est un médecin réanimateur du CHU de Bordeaux, le docteur Benjamin Clouzeau, qui a signalé avoir accueilli plusieurs cas de botulisme dans le service de médecine intensive-réanimation qu'il dirige, au cours de ce week-end du 9 et 10 septembre. II précise que l'état de santé de trois de ces patients nécessitait une "assistance ventilatoire".

Un bar du centre-ville mis en cause

Selon les informations de nos confrères de Sud-Ouest, toutes les personnes hospitalisées pour cette intoxication alimentaire auraient mangé dans un même restaurant du centre-ville de Bordeaux. Dans un communiqué, l'Agence régionale de Santé de la Nouvelle Aquitaine confirme avoir reçu le signalement de sept cas probables de botulisme. Un huitième cas restant en cours d'analyse. "La plupart des personnes sont de nationalités étrangères (américaines, canadienne, allemande). Elles ont toutes fréquenté au cours de la semaine dernière le même bar de Bordeaux, le Tchin Tchin Wine Bar", précise l'ARS. Ce bar à vin, qui propose également un service de restauration, est situé en plein cœur de Bordeaux, tout proche de l'église Saint-Pierre.

Les aliments suspectés sont à ce stade des conserves de sardines faites maison par le restaurateur. Agence régionale de santé de la Nouvelle-Aquitaine Communiqué du 12 septembre

Prélèvements et analyses

L'ARS précise avoir alerté le réseau de SOS médecins et les services d'urgence, et appelle les personnes ayant fréquenté cet établissement bordelais à la plus grande vigilance et à consulter en cas de symptômes.

Des prélèvements ont également été effectués dans l'établissement à la recherche de germes et de toxine botuliques. "Les analyses seront effectuées par l’Institut Pasteur pour déterminer quelle est la

toxine incriminée", poursuit l'ARS. Les résultats sont attendus dans les trois jours. Dans l'attente, le bar à vin a été sommé de limiter son activité au service du vin et aux "en cas qui ne sont pas susceptibles de présenter un risque botulique".

Une maladie rare et potentiellement mortelle

"Le botulisme est une affection neurologique grave provoquée par une toxine très puissante produite par la bactérie Clostridium botulinum. Celle-ci se développe notamment dans les aliments mal conservés, et la maladie résulte en général d’une intoxication alimentaire." explique l'Institut Pasteur.

Le botulisme est rare, on compte en moyenne 20 à 30 cas d'intoxication par an en France. Dans les cas graves, elle provoque une paralysie musculaire, notamment des muscles respiratoires, et "sa mortalité reste élevée quand le traitement n’est pas immédiat" précise l'Institut. Le botulisme est mortel dans 5 à 10% des cas.

Les symptômes sont des douleurs abdominales, des vomissements et de diarrhées accompagnés de vision floue, de difficultés à déglutir ou encore d'une paralysie plus ou moins forte des muscles.