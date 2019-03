Gilets jaunes : des centaines de casseurs attendus ce samedi, le maire décrète #Bordeaux "ville morte"

"Centaines de casseurs"

Périmètre de sécurité

Les zones rouges seront interdites aux manifestants le 30 mars / © France 3 Aquitaine

Situation intenable pour les commerçants

Il faut que les plus hautes autorités de l'Etat prennent leur responsabilités et décrètent l'état d'urgence et prennent les mesures militaires qui s'imposent







Village citoyen

A quoi faut-il s'attendre pour le 20 e samedi de mobilisation des Gilets jaunes ?Interrogé en marge de la restitution du projet Bordeaux 2050,a appelé les commerçants à baisser le rideaux et les habitants à rester chez eux.Une manifestation commune avec les Gilets jaunes toulousains est annoncée, ainsi qu'un rassemblement de la CGT "pour la liberté de manifester". Mais c'est surtout la venue de très nombreux casseurs qui inquiète les autorités."Plusieurs appels sur les réseaux sociaux appellent à la convergence sur Bordeaux, et laissent prévoir la présence de centaines de Blackblocks ou d'individus déjà identifiés comme particulièrement violents", nous précise-t-on.En prévision de ce samedi, la préfecture avait déjà annoncé un dispositif de sécurité renforcé, avec l'instauration d'un périmètre interdit à la manifestation A Bordeaux, de nombreuses rues du centre-ville ont été interdites.est concerné par cet arrêté.C'est également le cas de la rue. Au total, près d'uneLa préfecture annonce également des interdictions de transporter des "artifices de divertissement", du carburant au détail, ainsi que des acides ou des produits inflammables."C'est de pire en pire, dénonceprésident de la "Ronde des commerces". On va vers la mort de commerce. Il faut que ces violences cessent, que ces manifestations, qui n'ont plus rien à voir avec le mouveùent des Gilets jaunes cessent".

Difficile de prévoir à qoi ressemblera la journée de samedi. Un rassemblent associant les Gilets jaunes de Toulouse et Bordeaux est bien prévu, avant un déplacement des Bordealais à Toulouse le 13 avril. Le rassemblement de ce samedi est présenté comme "fraternel et basé sur des revendications légitimes", selon les organisateurs qui déplorent l'interdiction de manifester dans le centre-ville.





Des organisateurs qui précisent se désolidariser de toute volonté de "violence physique offensive". Afin d'éviter les lieux "à risque", un village citoyen, déclaré, se tiendra de 10h à 20h sur le parvis de la maison éco-citoyenne, "afin d'informer les passants qui nous regardent chaque samedi, ne nous comprennent pas et/ou ne nous rejoignent pas".











Plus de 200 blessés

Depuis le début de la mobilisation des Gilets jaunes, Bordeaux est une place forte pour les manifestants. De nombreuses dégradations ont eu lieu dans le centre-ville, en marge des manifestations qui ont toujours débuté dans le calme pour souvent se terminer par des affrontements et des violences en fin de journée.Depuis le 24 novembre, en Gironde,, précise l'arrêté de la préfecture.