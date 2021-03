C’était une des conséquences de la guerre que se livraient Airbus et Boeing. Les deux géants, et à travers eux l’Union Européenne et les Etats-Unis, s’affrontaient devant l’OMC sur les aides publiques versées aux deux groupes. Résultat, en octobre 2019 Donald Trump imposait une taxe de 25% sur les vins français à leur entrée sur le territoire étasunien. Un coup de massue quand on sait que les USA sont le premier marché pour les vins français.

Les élections américaines étaient donc suivies de près par toute la filière qui espérait un changement de la donne. Et c’est chose faite, avec l’élection de Joe Biden. Cela a permis de signer un accord entre l’Union Européenne et les Etats-Unis suspendant pour quatre mois les surtaxes douanières.

Glad to speak to @POTUS @JoeBiden this afternoon.



As a fresh start for our 🇪🇺🇺🇸 partnership we agreed to suspend all tariffs related to the Airbus-Boeing disputes on aircraft & non-aircraft products for an initial period of 4 months. We also committed to solving these disputes.