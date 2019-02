Décès de Gérard Vandenbroucke

Interview de Gérard Vandenbroucke Président de Limoges Métropole

Interview de Gérard Vandenbroucke, Président de Limoges Métropole, à l'issue de la cérémonie des voeux du jeudi 10 janvier 2019. Pour la première fois officiellement, il aborde la maladie qui le frappe depuis deux ans. Au micro Philippe Mallet Caméra Lola Bodin Adriaco

Gérard Vandenbroucke et l'héritage du salon du dessin de presse

Le salon du dessin de presse de Saint-Just-le-Martel est une fierté pour Gérard Vandenbroucke. En 2018, il parle de sa satisfaction et de ce qu'il reste à réaliser. - F.Clapeau / A.Abalo

VIDEO : réaction de Gérard Vandenbroucke

Gérard Vandenbroucke est décédé ce 15 février 2019 a-t-on appris via un communiqué de Limoges Métropole.Gérard Vandenbroucke était malade depuis deux ans. Une maladie qu'il avait évoquée publiquement pour la première fois début 2019 , lors de ses voeux de nouvelle année.Début février, le président de la communauté urbaine de Limoges avait confié, dans un communiqué, qu'il souhaitait " temporairement se recentrer sur le combat qu’il mène contre la maladie ."Ce fils d'un cheminot et d'une employée de bureau découvre sa fibre politique sur les bancs du lycée Gay-Lussac à Limoges, où il fait ses études. Les attitudes parfois hautaines de certains de ses camarades d’origines plus huppées le marquent et le choquent profondément, alors qu’il est en seconde.Enseignant en lettres modernes de 1970 à 1986, il intègre le conseil municipal de Saint-Just-le-Martel, en 1982.La même année, en octobre, il crée le Salon de Presse et d’Humour qui, près de 40 ans plus tard, est devenu un évènement incontournable et une référence internationale, où seront passées les plus grandes plumes de la caricature.Il sera jusqu’à son décès resté aux commandes du salon, et il fut terriblement endeuillé et profondément marqué parEn 1983, il est réélu dans le conseil municipal de Saint-Just, où il reste jusqu’en 1989. A cette date, il succède à Monique Jouhaud, au poste de premier magistrat de la commune. Il restera maire de sa commune durant 25 ans, 7 mois et 17 jours, réélu trois fois, avant de quitter son siège en 2014, pour ne pas cumuler avec ses autres mandats. Il était toutefois resté conseiller municipal.Membre du Parti Socialiste, il gravit lentement mais sûrement les échelons locaux, dans l’ombre toutefois des grandes figures locales, comme Alain Rodet ou Jean-Paul Denanot,En 2004, il devient vice-président du Conseil Régional du Limousin, en charge des lycées, de l'enseignement supérieur et de la recherche.En 2010, il passe premier vice-président, chargé du développement économique, de l'emploi et des entreprises, de l'innovation et des technologies, en plus de ses précédentes attributions.En 2014, quand Jean-Paul Denanot décide de se consacrer à son seul mandat de député européen, il accède à la présidence de la collectivité , amené à disparaître lors de sa fusion dans la nouvelle grande région, Nouvelle Aquitaine Dans cette nouvelle entité, il devient en janvier 2016, premier vice-président, chargé de l'aménagement du territoire Passionné de vélo et de chansons françaises, qu'il écoutait régulièrement entre deux déplacements, Gérard Vandenbroucke était père d’une fille et grand-père de trois petits-enfants.