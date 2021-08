Landes : une jeune femme de 22 ans se noie emportée par le courant d'une baïne

Après avoir été emportée par un courant de baïne, une jeune allemande de 22 ans est morte noyée dans la soirée du vendredi 13 août à Tarnos, dans les Landes. Cet été, la Nouvelle Aquitaine est particulièrement touchée par les noyades mortelles.

Partis se baigner, peu après 21 heures, sur la plage de Labenne, dans les Landes, la jeune ressortissante allemande de 22 ans et ses deux frères ont été surpris par le courant d'une baïne qui les a emportés. Les deux garçons ont réussi à rejoindre la plage et ont constaté la disparition de leur soeur. La famille a alors donné l'alerte.

Immédiatement, un important dispositif de secours a été mis en place composé de deux bateaux de la SNSM de Bayonne, deux hélicoptères de l'Armée de l'Air ainsi qu'une patrouille terrestre a indiqué la Préfecture maritime de l'Atlantique. Après plus de trois heures de recherches, le corps de la jeune femme a été retrouvé à quelques kilomètres au sud, sur la plage du Métro, dans la commune de Tarnos.

25 morts noyés en deux mois

Une nouvelle noyade qui vient rappeler les dangers du littoral Atlantique. Selon une étude de Santé Publique France, la Nouvelle Aquitaine est la troisième région la plus touchée par les noyades accidentelles après la Provence-Alpes Côte d'Azur et l'Occitanie. Mais c'est dans notre région qu'on déplore le plus grand nombre de morts par noyade : 25 en deux mois. Si plus de 35% des noyades mortelles concernent des personnes âgées de plus de 65 ans, tous les âges sont concernés.

Avec 720 kilomètres de côtes, la région est particulièrement dangereuse : marée montante, vasière mais aussi baïnes. Les courants d'arrachement présents dans ces bassins lorsque la marée les recouvre en font des lieux extrêment dangereux, comme l'explique en vidéo l'Observatoire de la Côte Atlantique.

La préfecture maritime appelle donc à la plus grande prudence et à une vigilance accrue. Sur les réseaux sociaux, elle rappelle régulièrement les différentes consignes pour se baigner en toute sécurité :

[#SécuritéEnMer] Cet été, nous avons recensé de nombreux incidents en mer lors de baignades sur la façade Atlantique. Respectez ces différentes consignes pour vous baigner en toute sécurité.



En mer, la première des sécurités c'est vous, c'est votre prudence ! pic.twitter.com/b127ut9bKW — Préfecture maritime et commandement en chef ATLANT (@premar_ceclant) August 11, 2021

En France, 700 noyades accidentelles sont survenues entre le 1er juin et le 8 août, c'est près de 200 moins qu'en 2018. Une baisse que l'on peut expliquer par les mauvaises conditions météorologiques du début d'été. Avec les fortes chaleurs qui arrivent, les baigneurs devraient être plus nombreux et les risques d'accident aussi.