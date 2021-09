Lot-et-Garonne : Francis Cabrel se mobilise dans une vidéo pour trouver un nouveau médecin pour son village d'Astaffort

La commune d’Astaffort est à la recherche d’un nouveau médecin généraliste. Pour le trouver, la maison de santé a publié une vidéo pour vanter la petite ville du Lot-et-Garonne. Le village a pu compter sur le soutien et la complicité de Francis Cabrel qui apparaît dans le clip.

La vidéo est sortie mercredi 22 septembre, et a déjà compilé en moins de trois jours plus de 13.500 vues sur YouTube. Tournée à Astaffort, il ne s’agit pas du nouveau clip de Francis Cabrel, pourtant le plus célèbre des Astaffortais y apparaît bien et y prête même sa voix.

Durant près de 2 minutes 30, le chanteur du pays, avec l’aide des habitants et des praticiens de la maison de santé, liste les différents atouts du village lot-et-garonnais. L'objectif est affiché par Francis Cabrel à la fin de la vidéo : "je cherche le nouveau médecin."

Astaffort manque de médecins généralistes

Si la maison de santé compte de nombreux professionnels, dont cinq kinésithérapeutes, une psychologue, trois infirmières, elle n’accueille aujourd’hui que deux médecins généralistes.

"Nous avions encore quatre médecins à la fin de l'année 2020 et aujourd'hui, nous n'en avons plus de deux, cela pose problème pour Astaffort, mais aussi pour toutes les communes environnantes" déplore Paul Bonnet, le maire du village.

Une désertification médicale préoccupante, d'autant que l'un des deux généralistes, Gérard Rivière est désormais en âge de prendre sa retraite. La mairie et la maison de santé ont donc décidé de réagir en publiant cette vidéo et en la partageant sur les réseaux sociaux.

Le maire de la commune Paul Bonnet, "remercie vivement" Francis Cabrel d'avoir bien voulu participer à cette vidéo. Et il n'a pas fallu beaucoup le convaincre "on l'a contacté tout simplement et il a bien voulu répondre à notre appel" explique l'édile.

Jean-Christophe Houin, fondateur de la compagnie théâtrale agenaise "L'escalier qui monte" a donc pu s'amuser à inclure le célèbre musicien dans son scénario.



Pour le moment, aucune candidature n'a été reçue, mais le maire l'assure cette vidéo n'est qu'une première étape "toutes les actions possibles et imaginables vont être tentées pour résoudre ce problème."