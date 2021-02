Marmande accuse le coup après l'annulation du festival Garorock en juin 21

L'an dernier déjà, le festival avait été annulé face à la pandémie de Covid-19. Même cause, même punition. Les mesures annoncées par Roselyne Bachelot vendredi contraignent les organisateurs à renoncer à l'édition 21.



Un coup dur pour les Marmandais comme Tatiana :

Garorock fait du bruit à Marmande depuis 97. D'abord installé dans les anciens abattoirs de la commune, la fête a pris ses habitudes sur la plaine de la Filhole. Cinquième plus grand rendez-vous de France, Garorock est la locomotive culturelle de la ville et contribue à sa notoriété. Le maire, Joël Hocquelet déplore l'annulation de l'édition 21.

Déficit d'image et pertes économiques. Le panier moyen que dépense chacun de 162.000 festivaliers s'élève à 40 euros. Une manne pour la supérette située à quelques mètres des concerts. Ibrahima Guissé, employé, ne cache pas sa déception :

On est frustrés car on reçoit 10 à 20 000 clients en trois jours. On fait en trois jours, le chiffre qu'on fait en un mois.

Le couple Charret est propriétaire de l'Hôtel La Couronne depuis juin dernier. Depuis l'annonce de vendredi, il reçoit des appels d'annulation :

Une quinzaine d'annulations déjà pour une perte nette de 700 euros par semaine et par chambre. Mais la déflagration touche aussi les artistes locaux.

Le groupe So Unity espérait bien en être.



Il y avait de l'espoir, oui ! Garorock, c'est pas une expérience commune. La scène Garorock, c'est vraiment la scène où il y a tous les gros groupes. Et ça aurait pu être sympa pour nous. On ne sait pas où on va. On parle des festivals mais on ne sait pas si on va pouvoir jouer dans les bars. On bosse, on répète, on se fait plaisir.