Risque maximal aux baïnes : 18 baigneurs emportés par le courant à Biarritz

Alors que ce samedi était classé rouge pour le risque de baïnes sur le littoral aquitain, 18 personnes se sont laissées piégées par les courants à Biarritz. Toutes ont pu être récupérées par les secours devant la Grande Plage, bondée.

C'était la fin de l'après-midi, il était 17h48 quand les secours ont été alertés sur cette Grande Plage de Biarritz noire de monde.

18 personnes, qui se baignaient alors que la marée était montante, se sont laissées surprendre par de très forts courants. Elles se sont retrouvées, en un instant, éloignées de près de 800 mètres de la plage.

Très vite les MNS présents sur place se sont lancés à leur secours sous les yeux des vacanciers. Ils sont partis à bord de jets ski avant d'être épaulés par l'hélicoptère Ecu 64. Plusieurs des victimes ont ainsi pu être hélitreuillées et ramenées sur le sable comme le montrent ces vidéos tournées par une témoin de la scène pour la première, et par l'équipe municipale pour la deuxième, et postées sur les réseaux sociaux.

Les 18 personnes sont saines et sauves.

Ce sauvetage intervient alors que les autorités avaient émis une alerte maximale aux baïnes pour ce samedi.

En règle générale il est fortement recommandé de se baigner dans les zones surveillées sur les plages océanes.

En début d'été, 5 personnes sont mortes noyées sur le littoral aquitain, emportées par des courants de baïnes.