Le niveau maximal d'alerte aux baïnes activé samedi sur la côte aquitaine

Le dispositif d'alerte aux baïnes, qui évalue le risque de noyade, sera activé pour la journée de samedi sur l'ensemble de la côte aquitaine. Les baïnes sont des trous d'eau pouvant rapidement entraîner les baigneurs vers le large.

Toute le littoral aquitain est concerné. La préfecture de Nouvelle-Aquitaine enclenche le niveau maximal d'alerte aux baïnes pour la journée du samedi 20 août, et invite baigneurs et amateurs de sports nautiques à la plus grande vigilance.

Ce dispositif dédié à évaluer le risque de noyade existe seulement depuis l'année dernière. Il se base notamment sur les prévisions météorologiques. La baïne crée un courant "assez important, et le soucis c'est qu'après les gens sont emportés au large" explique Cyril Lambert, responsable maître-nageur-sauveteur au Grand-Crohot. Les nageurs seront donc priés de se baigner entre les drapeaux rouges et jaunes samedi.

Plusieurs morts en mai

Les victimes sont souvent surprises par le courant et ont tendance à lutter contre ce dernier, ce qui peut provoquer une noyade mortelle : mi-mai, plusieurs nageurs sont morts après avoir été pris au piège dans les baïnes.

Regardez le reportage de France 3 Aquitaine :