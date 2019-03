Ourses des Pyrénées: pas (encore) d'ourson pour Claverina

"Ces mouvements permettent d'envisager avec une quasi-certitude que l'ourse Claverina n'est pas "suitée"" (suivie par un dernier né), explique l'ONCFS.

"Cette absence de lien de parenté confirme la réussite de l'opération de lâcher au regard des objectifs du plan national Ours 2018-2028, le principal but de l'opération étant d'augmenter la diversité génétique de la population ursine des Pyrénées", se félicite l'ONCFS dans un communiqué.

qui, également lâchée avec elle en octobre, continue pour sa part à dormir, dans sa tanière des Hautes-Pyrénées. A la faveur des températures clémentes,, pour en trouver une autre 1 km plus loin, et fait depuis de brèves sorties."à un stade de développement peu avancé, et ne peuvent sortir de la tanière avant plusieurs semaines"., qui a supervisé la capture des deux animaux dans le petit pays balkanique,Des, dont les résultats ont été publiés lundi, ont en revancheLes deux plantigrades avaient fait l'objet de prélèvements d'ADN (poils, salive) par les agents de l'Office, juste avant leur lâcher en Béarn Ils ont été introduits en octobre dans les Pyrénées-Atlantiques afin de sauvegarder l'espèce, au grand dam d'éleveurs d'ovins locaux opposés à leur présence