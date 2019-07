Un bracelet distribué au moins de 6 ans pour ne pas se perdre sur la plage

L'opération de prévention estivale a été mise en place essentiellement pour les moins de 6 ans. Les policiers distribuent des bracelets d'identification pour les enfants. Doivent y figurer le numéro de la personne responsable de l'enfant ainsi que son nom.Bien-sûr, rien ne vaut le regard d'un adulte en permanence car les vagues à cet âge sont attirantes mais, sur nos côtes, souvent très dangereuses.Au départ, le dispositif avait été lancé en 2014 par les assurances Groupama et les MNS sur la côte aquitaine et a été étendu depuis à toutes les plages de France.Un dispositif que nous présentent Sabrina Corriéri et Rémi Poissonnier.